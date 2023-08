Ultimatum ausgelaufen – Niger schliesst seinen Luftraum wegen «Gefahr einer Intervention» Die neuen Machthaber in Niger wollen sich nicht zurückziehen. Das Land hat nun den Luftraum gesperrt. Jeder Versuch, den nigrischen Luftraum zu verletzen, werde eine Gegenreaktion nach sich ziehen.

Zum Ablauf eines Ultimatums der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) gegen die neue Militärjunta schliesst der Niger nach Angaben der Putschisten seinen Luftraum. Die Junta begründete den «bis auf weiteres» geltenden Schritt in einer Erklärung am Sonntagabend mit der «Gefahr einer Intervention», die durch «Vorbereitungen» in Nachbarländern deutlicher werde. Die Massnahme gelte für «alle Flugzeuge». Jeder Versuch, den Luftraum zu verletzen, werde eine «energische und sofortige Gegenreaktion» nach sich ziehen.

Um Mitternacht (Ortszeit; Montag, 01.00 Uhr MESZ) läuft ein vor einer Woche gestelltes Ultimatum der Ecowas an die Putschisten aus, um den am 26. Juli gestürzten nigrischen Staatschef Mohamed Bazoum in sein Amt zurückkehren zu lassen. Anderenfalls sei ein «Einsatz von Gewalt» nicht auszuschliessen.

Am Tag des Ablaufs des Ultimatums versammelten sich tausende Anhänger der Putschisten in einem Stadion in der Hauptstadt Niamey. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag berichteten, erschien eine Delegation des nach dem Putsch regierenden «Nationalen Rats für den Schutz des Vaterlandes (CNSP)» unter Beifallsbekundungen der Putsch-Unterstützer.

Das 30’000 Sitze fassende Stadion war fast vollständig ausgefüllt, die Atmosphäre war nach Angaben der AFP-Journalisten festlich. Einer der CNSP-Chefs, General Mohamed Toumba, verurteilte in einer Ansprache diejenigen, die im Schatten lauerten und eine «Subversion» gegen den «Vorwärtsmarsch des Nigers» im Schilde führten. «Wir wissen über ihren machiavellistischen Plan Bescheid», sagte Toumba weiter.

Einige im Publikum trugen russische Flaggen und Porträts der CNSP-Führungsspitzen. Welche Rolle Russland spielt, ist nicht ganz klar. Gemäss der «Tagesschau» wäre es denkbar, dass die Demonstrierenden damit ihrer anti-westlichen Gesinnung Ausdruck verleihen möchten. Ob Russland in den Putsch involviert sei, könne nicht gesagt werden. Offiziell zumindest verurteilt das Land den Putsch als verfassungswidrig.

