Nach Ja zur Neugasse-Initiative – Niklaus Scherr: «Das Projekt ist nicht vom Tisch» AL-Stratege Niklaus Scherr hofft im Fall Neugasse auf neue Verhandlungen mit den SBB. Der Staatsbetrieb dürfe sich nicht «einfach davonschleichen». Die SBB markieren Härte. Martin Huber

Kann einen Überraschungserfolg verbuchen: AL-Politiker Niklaus Scherr vor dem SBB-Areal an der Neugasse. Foto: Silas Zindel

Niklaus Scherr, langjähriger AL-Gemeinderat, ist der Sieger des Abstimmungssonntags in Zürich. Der mittlerweile 78-Jährige war massgeblich an der Neugasse-Initiative beteiligt, die an der Urne überraschend eine knappe Mehrheit gefunden hat. Zusammen mit dem Verein Noigasse gelang es ihm, sich bei dieser wohnpolitischen Vorlage gegen den «Goliath» SBB durchzusetzen.