Impf-Fortschritt im Kanton Zürich – Noch 18'000 freie Termine für über 65-Jährige im April Ab kommendem Monat ist das Impfen in 150 Apotheken möglich und Ende Mai soll auch die breite Bevölkerung Impftermine erhalten.

18’000 Termine sind noch frei im April, wer keinen ergattert, muss sich Gedulden. Ein Mann beim Aufbau des Impfzentrums in der Messe Zürich. Foto: Anna-Tia Buss

In den Zürcher Impfzentren sind für April noch 18'000 Termine frei. Impfen lassen können sich gemäss Gesundheitsdirektion über 65-Jährige, Personen mit Vorerkrankungen und mit chronischen Krankheiten. Das sind die Impfgruppen A, B, C, D und E. Vor allem im den Impfzentren Oerlikon, Winterthur und Wetzikon habe es noch freie Termine, teilte der Kanton am Mittwoch mit. Auf der Anmeldeplattform könnten sich jedoch bereits heute alle Impfwilligen registrieren.

Wer bereits einen Impftermin in seiner Hausarztpraxis hat, soll diesen Termin wahrnehmen, so die Empfehlung. Im Mai sollen zusätzlich die Apotheken in die Impfaktion integriert werden. Über die Anmeldeplattform würden dann auch rund 150 Apotheken im ganzen Kanton als Impfort angewählt werden können, hiesst es in der Mitteilung. Für Mai und Juni, wenn grössere Impfstofflieferungen erwartet werden, werde der Kanton Zürich somit über eine Impfkapazität von über 20’000 Impfungen pro Tag verfügen.

Gemäss heutigem Planungsstand wird das noch nicht geimpfte Gesundheitspersonal voraussichtlich gegen Ende April Termine buchen können und die breite Bevölkerung ab Mai.

