In der Gewässer-Schaltzentrale – Noch bleibt der Mann am Hochwasser-Schieber cool Die flächendeckenden Niederschläge sind derzeit das grösste Problem für Seeregulierer Bernhard Wehren aus Bern. Er weiss, viel braucht es nicht mehr, bis die Pegelstände unkontrollierbar werden. Stefan von Bergen

Bernhard Wehren, Leiter Seeregulierung Kanton Bern, in der Schaltzentrale, von wo aus er die Wasserstände der Seen managt. Foto: Nicole Philipp

Bernhard Wehren tönt am Telefon nicht nur unaufgeregt, weil er ein ruhiger Mensch ist. Als Leiter für die Seeregulierung im kantonalen Amt für Wasser und Abfall weiss er wie kein Zweiter, wie man die Pegelstände der Berner Gewässer kontrolliert. Und auf den Bildschirmen der Schaltzentrale erkennt er, dass die Hochwasserlage im Kanton am Dienstagabend noch unter Kontrolle ist. Wehren bleibt cool, für Aufregung ist es zu früh.

Wehrens Lagebericht vom Dienstag lautet für Thun und Bern: generelle Zuspitzung. In Thun füllt sich der See nach kurzer Entspannung wieder und erreicht die Hochwassergrenze, weil ihm mehr Wasser zufliesst als abfliessen kann. In Bern stieg die Flut im Laufe des Tages, mit 450 Kubikmetern erreichte die Aare den bisherigen Höchstwert der aktuellen Regenperiode. Beiderorts wird aber jetzt erst die sogenannte Schadensgrenze erreicht.