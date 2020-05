Topmediziner in der Kritik – Noch ein Chefarzt, der negativ auffällt Das Universitätsspital Zürich im Gegenwind: Der Herzchirurg-Chef schönt Studien und täuscht die Heilmittelbehörde, ein Zahnchirurg schanzt sich Patienten zu. Hélène Arnet

Herausgeschlagener Zahn? Meist braucht es eigentlich keinen USZ-Chefarzt, um den Schaden zu beheben. Foto: Urs Jaudas

Gleich zweimal machen Topmediziner des Universitätsspitals Zürich negative Schlagzeilen in der Sonntagspresse. Die «NZZ am Sonntag» deckt den Fall von USZ-Chefarzt Martin Rücker auf, der systematisch Patienten in seine Privatpraxis überweist und dort auf eigene Rechnung behandelt.