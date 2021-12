Podcast zum Schweizer Fussball – Noch eine Rangliste, die der FCZ dominiert Hält das Glück beim FC Zürich auch im neuen Jahr? Was passt da eigentlich nicht zwischen FCB-Führung und Trainer Patrick Rahmen? Und warum sind die Young Boys stets so ruhig? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Fast wirkte es ja so, als ob die Spieler gar nicht richtig in die Winterpause gehen wollten. Zumindest nicht, wenn sie das Trikot des FC Basel und der Grasshoppers trugen. Fast 100 Minuten dauerte es, bis auch der letzte Ball dieses Super-League-Jahres übers Tor getreten war. Und bereits am 3. Januar steigen die meisten Teams wieder in die Vorbereitung auf die zweite Phase der Saison.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Zeit, um in unserem Podcast eine Zwischenbilanz zu ziehen. Unter anderem versuchen wir uns an einem Team der ersten 18 Runden, das zu einer durchaus kontroversen Aufstellung führt. Unter anderem sind gleich viele Spieler des FC Lugano drin wie von den Young Boys.

Gut, haben wir auch unsere Hörerinnen gefragt, wer für sie das beste Halbjahr gespielt hat. Aber auch dort ist die YB-Beteiligung sehr dezent. Ein Zeichen dafür, dass die Berner vermutlich schon nicht aus purem Zufall acht Punkte hinter dem FC Zürich liegen, von dem in jeder Linie Spieler nominiert worden sind.

Das ist unsere letzte Podcastausgabe für dieses Jahr. Wir wünschen all unseren Hörerinnen und Hörern frohe Festtage. Und weil wir danach wie die Fussballer in eine kurze Winterpause gehen, gibt es diesmal eine «Dritte Halbzeit» mit noch mehr Nachspielminuten als bei Basel - GC.

Wann welches Thema besprochen wird

07:28 FC Zürich

18:20 FC Basel

32:08 Young Boys

39:16 FC Lugano

45:42 Servette

47:38 Grasshoppers

52:48 FC Sion

60:54 Lausanne

68:38 Team der Vorrunde

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

