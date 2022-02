Tipps für Wintersalate – Noch einen Monat bis zum Kopfsalat Genug von schwerer Winterkost – doch Blattsalate, Radieschen und Spargeln haben noch keine Saison? Sieben Inspirationen, wie Sie frische, leichte Salate auch jetzt hinbekommen. Nina Kobelt Daniel Böniger

Orangen aus Südeuropa haben jetzt noch Saison: Im Salat sorgen sie für saftige Frische. Foto: StockFood / The Picture Pantry

Jetzt müssen Sie zugreifen

Marschbefehl für den Chicorée: Nur noch kurze Zeit hat er Saison. Foto: LMS

Es gibt Salate und Gemüse, die Sie im Sommer vermissen werden, glauben Sie uns. Greifen Sie also jetzt zu Gemüse, die nur noch kurze Zeit auf der Saisontabelle zu finden sind. Chicorée ist so ein Kandidat, er hat Saison bis im April, genau wie Portulak, Rot- und Weisskabis und Petersilienwurzel. Lauwarm als Salat macht sich Topinambur gut oder Schwarzwurzel, beide überschreiten bald ihren Zenit, beeilen Sie sich! Auch Birnen müsste man nun auf Salatblätter geben (am besten mit etwas Gorgonzola), weil deren Tage im Keller bald gezählt sind. Lageräpfel dürften bis ungefähr im Mai appetitlich bleiben. Und wer es dramatisch mag, schnippelt eine Kiwi und spricht ein Gedicht: Wer jetzt keinen Cicorino-rosso-Salat mit Mandarinen hat, baut sich keinen mehr. Zumindest nicht saisongerecht.