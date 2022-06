«Letzte Runde» im Theater Winkelwiese – Noch einmal gibt er für sein Haus alles Zum Finale wird ein grosses Fest gefeiert: mit Musik, Theater, gutem Essen. Winkelwiese-Intendant Manuel Bürgin zieht weiter. Stefan Busz

Das Ende ist kein Ende. Das Theater müsse man aushalten, sagt Manuel Bürgin. Foto: Ingo Höhn

Auf der Bühne im Keller wird an diesem Morgen gewerkelt. Manuel Bürgin tritt aus dem Haus, das eine Villa ist, und sagt: «Baustellen sind mir am liebsten.» So hat er sieben Jahre lang sein Theater Winkelwiese geführt, für jedes Stück wurde der Raum neu organisiert. «Wir haben hier alles ausprobiert.»