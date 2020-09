Festivals im Bregenzerwald – Noch Fragen? Der Bregenzerwald in Vorarlberg gilt als guter Nährboden für Festivals aller Art. In Corona-Zeiten werden die grossen Themen des Lebens vor idyllischer Kulisse diskutiert. Silvia Schaub

Natur und Kultur: Zwei Musiker auf dem Weg zu ihrem Auftritt bei der Schubertiade in Schwarzenberg. Foto: Christoph Lingg / Bregenzerwald Tourismus

Im Prinzip gelten die Einheimischen im Bregenzerwald als «ghörig», will heissen anständig. Doch manchmal rutscht ihnen schon mal ein «What the FAQ» heraus. Besonders dann, wenn Anfang September zu einem speziellen Festival geladen wird - dem FAQ Bregenzerwald. Es geht bei diesem Anlass um die wichtigsten Fragen, die uns umtreiben. FAQ steht für «frequently asked questions», für Fragen, die häufig gestellt werden. Und von diesen stehen in Corona-Zeiten ziemlich viele auf der Agenda.

Wer glaubt, der Bregenzerwald biete nur Käse, Kühe, sanfte Hügel und imposante Gipfel, irrt sich. Die Region nahe der Schweizer Grenze scheint auch ein guter Nährboden für innovative Festivals zu sein. Die Schubertiade, die vor allem in Schwarzenberg stattfindet, lockt Klassik-Fans aus aller Welt an und geht über mehrere Monate. Herausragende Künstler und Ensembles gastieren für Kammerkonzerte, Liederabende, Klavierkonzerte oder Lesungen. Das Festival «Bezau Beatz» bietet Buntes, Niveauvolles und Unterhaltsames jenseits des Mainstreams, und das «alpenarte» verschafft jungen, hochtalentierten Musikern und Musikerinnen eine Plattform.

Diskurs und echte Begegnungen

Innovative Band am innovativen Festival: Das Duo Attwenger zog bei der Eröffnung des diesjährigen FAQ-Festivals das Publikum mit einer Mischung aus Volksmusik und Punk in seinen Bann. Foto: Ian Ehm/friendship.is

Auch wenn die Organisation des diesjährigen FAQ Festivals sehr aufwendig war, habe es sich gelohnt, in lebhaften Diskurs und echte Begegnungen zu investieren, bilanziert Martin Fetz. Der Bregenzerwälder, der in Wien lebt, hat das Festival mit Matthias Felsner vor fünf Jahren initiiert. «Was in guten Zeiten gut ist, ist in schwierigen Zeiten wie diesen wichtig.» Das FAQ schaffe den Rahmen für inspirierende Gespräche, anregende Inputs zu den aktuellen Fragen unserer Tage, aber auch für bewusstes Erleben von Kultur, Natur, Kulinarik und dem Beisammensein vor den grossartigen Kulissen des Bregenzerwaldes, betont Kurator Fetz.

Und so sitzen denn an einem lauen Abend, ganz Corona-konform mit gebührendem Abstand, über 100 Menschen auf der Terrasse des Aussichtsbergs Baumgarten in Bezau und lauschen andächtig den Diskutierenden.

Zum FAQ-Festival gehören nebst Konzerten, Workshops und Lesungen auch Talks, hier zum Beispiel mit dem Journalisten Christian Seiler (hinten) und dem Schriftsteller Felix Mitterer. Foto: Ian Ehm/friendship.is

Ein Besuch des Festivals ist ideal, um den Bregenzerwald besser kennen zu lernen, finden die Workshops, Talks, Lesungen und Konzerte doch an unterschiedlichen, manchmal auch ungewöhnlichen Orten statt. Wie etwa auf der Gschwendtobelbrücke in Lingenau, wo Musiker Benny Omerzell über den Wassern der Subersach ein Konzert gibt. Oder in Andelsbuch in einer grossen Halle beim «dr’Holzbauer», wo Journalist Christian Seiler mit Schriftsteller Felix Mitterer spricht.

Die Einheimischen für das Festival zu überzeugen, war für Martin Fetz nicht schwierig. Es heist über die «Wälder», wie sich die Einheimischen nennen, ganz nach Mundartdichter Gebhard Wölfle: «Meor ehrod das Ault, und grüssed das Nü, und blibot üs sealb und dr Hoamat trü.» Wir ehren das Alte, begrüssen das Neue und bleiben uns selbst und unserer Heimat treu.

Diese Haltung widerspiegelt sich auch in der Architektur. Die 23 Dörfer sind intakt, und trotz aller Traditionsverbundenheit wurden viele Häuser modern und einfallsreich umgebaut oder erweitert. Holz spielt dabei eine Hauptrolle. Die «Wälder» sind zu Recht stolz auf ihr Handwerk und präsentieren es auch gerne. Zum Beispiel im Werkraumhaus in Andelsbuch, einem schwarzen, verglasten Gebäude, geplant vom Bündner Architekten Peter Zumthor.

Originelle Buswartehäuschen

Das Dorf Krumbach sorgt mit originellen «Buswartehüsle» für Aufsehen. Foto: Getty

Die Halle wird nicht nur für Veranstaltungen wie das FAQ genutzt, sondern ist Schaufenster der Bregenzerwälder Handwerkskultur. Der architektonische Anspruch zeigt sich auch im Dörfchen Krumbach, das mit originellen «Buswartehüsle» auf sich aufmerksam macht. Sie wurden von internationalen Architekten entworfen – mal als Glasstube, als Turm oder als Raumgerüst. Architekturrundgänge in den Dörfern machen die besondere Auseinandersetzung mit dem Lebensraum sicht- und spürbar.

Moderne Architektur: Das Frauenmuseum Hittisau. Foto: Christoph Lingg / Bregenzerwald Tourismus

Auch das Frauenmuseum Hittisau ist in einem aussergewöhnlichen Gebäude untergebracht. Es zeigt wechselnde Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen, wie aktuell zur Geburtskultur. Dass es Frauen in der Gegend schon früher weit brachten, beweist das Angelika-Kauffmann-Museum in Schwarzenberg. Die in Chur geborene Künstlerin des Klassizismus verbrachte zwar den Grossteil ihres Lebens im Ausland, blieb aber der Wahlheimat im Bregenzerwald eng verbunden. Sie malte in der Kirche Schwarzenberg das Altarbild und die Apostel und unterstützte die Gemeindebürger auch finanziell.

Die Vielfalt an kulturellen Aktivitäten ist ein wichtiger Standortfaktor – nicht allein für die Gäste, auch die 32'000 Einwohner im Bregenzerwald profitieren. Entsprechend ist die Abwanderung hier kein Thema. «Junge Erwachsene müssen für eine universitäre Ausbildung zwar wegziehen, kommen danach aber meist wieder zurück», konstatiert Cornelia Kriegner von Bregenzerwald Tourismus. Und allmählich entdecken auch die Feriengäste, dass der Bregenzerwald nicht nur Kühe und Käse, Wanderwege und Skistationen zu bieten hat.

Die Reise wurde unterstützt von Bregenzerwald Tourismus.