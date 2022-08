Chip-Industrie als Schutzschild – Noch hat Taiwan seine Lebensversicherung Der Inselstaat hat die Hochtechnologie-Branche über Jahrzehnte sorgfältig aufgebaut. Die Volksrepublik und der Rest der Welt sind zu weiten Teilen abhängig davon. Helmut Martin-Jung , Florian J. Müller

Die Welt hängt am Tropf eines Landes: Eine Fabrik des Chipfabrikanten TSMC. Foto: PD

Man sieht es nicht, doch Taiwan steckt in den meisten Produkten des modernen Lebens. Egal, ob Smartphones, Autos oder Kühlschränke – viele von ihnen würden ohne Computerchips aus taiwanischer Fertigung nicht laufen. Ohne den Nachschub mit den kleinen Plättchen von der Insel östlich von China stünde die Weltwirtschaft in vielen Bereichen still, das hat die Corona-Pandemie erst gezeigt. Und gerade deshalb ist der Streit um den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in der Hauptstadt Taipeh auch wirtschaftlich hochbrisant.