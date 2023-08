«Meteo» unter Druck – Noch immer sagt SRF oft höhere Temperaturen voraus als die Konkurrenz Diese Woche entschuldigte sich Wettermann Thomas Bucheli zur besten Sendezeit für Fehlprognosen und versprach Besserung. Wurden die Vorhersagen seither genauer? Rico Bandle

Im Berufsstolz getroffen: «Meteo»-Redaktionsleiter Thomas Bucheli. Foto: Oscar Alessio (SRF)

In Barcelona ist es am Montag laut «SRF Meteo» 32 Grad warm. Laut BBC aber nur 28 Grad. Auch für andere Städte am Mittelmeer gibt es bei den Prognosen zum Teil beträchtliche Differenzen, wie eine Stichprobe am Samstag zeigt. In Nizza, Malaga und Palermo beträgt der Unterschied drei, in Palma de Mallorca sechs, in Athen ein Grad. SRF sagt dabei konsequent eine höhere Temperatur voraus als der britische Sender, der bei Wetterprognosen höchste Anerkennung geniesst.