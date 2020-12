Gratis zum Mitnehmen 2 – Noch mehr zu keinem Preis Unlängst präsentierten wir Bilder von Ausrangiertem, das zum Nulltarif auf die Strasse gestellt wurde. Die Aufforderung an unsere Leserinnen und Leser, ihre Bilder zu schicken, wurde erhört. Jean-Marc Nia

Wäre das Fahrrad nicht abgeschlossen, hätte man gleich noch ein Transportmittel. Foto: Basil Vogt

Die Bevölkerung Zürichs kann es sich leisten und ist in gleichem Masse freigiebig und faul – was ihr Hab und Gut angeht. Diesen Eindruck hat, wer mit wachsamem Auge durch die Strassen der Stadt schlendert. Da steht so allerhand der Sorte «Gratis zum Mitnehmen». Mobiliar aller Gattung, das die Eigentümerin nicht mehr braucht und mit Nächstenliebe verschenkt. Sie tut es, obwohl sie sehr wohl von dessen Macken weiss, aber zu faul ist, die Matratze oder den Bürostuhl fachgerecht zu entsorgen. Weitere Trouvaillen aus Zürichs Strassen.

Diese Sitzgelegenheit muss man nicht mal nach Hause tragen. Man kann sie rollen. Foto: Michael Guggenheim

Dasselbe gilt für diesen Bären aus Baden: Der kommt gleich mit Lieferwagen. Foto: Martina Gnos

Auch diese verführerischen Handschuhe suchen neue Besitzer. Foto: Dagny Gioulami

Dieses Gestell ist mit seiner schlichten Form fast zu schön in seine Umgebung eingebettet, um es zu entfernen. Foto: Basil Vogt

Dieser Schatz wurde in Hilterfingen BE fotografiert. Foto: Helene Berek

Nicht nur in der Stadt, nein, auch im Hönggerbergwald wird Generosität gelebt. Foto: Madeleine Dubois

Ein Schnellimbiss? Gratis? So nett. Foto: Basil Vogt

Die Grosszügigkeit dieses Anbieters scheint grenzenlos zu sein. Foto: Basil Vogt

Stillleben vor Wand I. Foto: Vreni Müller

Stillleben vor Wand II. Foto: Basil Vogt