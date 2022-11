Berufsbildung in der Schweiz – Noch nie haben so viele Junge ihre Lehre abgebrochen Der Bund verzeichnet Rekord bei Lehrabbrüchen und vorzeitig aufgelösten Lehrverträgen. Was läuft falsch in der Berufsausbildung? Dominik Balmer Svenson Cornehls

Zwei Malerinnen präsentieren ihre Fertigkeiten an der Berufsmesse Zürich. Mehr als ein Drittel in diesem Beruf sind von einer Lehrvertragsauflösung betroffen. Foto: Keystone

Im zweiten Lehrjahr wurden die Noten von Tabea Müller (Name geändert) plötzlich schlechter, der Stoff interessierte sie kaum mehr. Die damals 20-Jährige schottete sich ab, schloss sich in ihrem Zimmer ein. Sie zwang sich jeden Morgen zur Arbeit in einer Postfiliale im Kanton Zürich. Irgendwann stand die regionale Berufsverantwortliche des Betriebs vor ihr. Sie sagte: «Wir müssen reden.»