Zürcher Fledermaus-Notpflegestation – Noch nie mussten so viele Fledermäuse aufgepäppelt werden Schlechte Zeiten für Fledermäuse. Die nasse Witterung setzte ihnen zu. Bei der Notstation werden so viele Schützlinge wie noch nie abgegeben. Hélène Arnet

Diese Fledermaus gehört bereits zu den grösseren Schützlingen der Zürcher Fledermaus-Notpflegestation. Foto: Keystone (Alexandra Wey)

Irgendwo muss doch hier Milch sein. Die nur gerade Daumennagel grosse, noch blinde Fledermaus sucht mit zitterndem Näschen im Leeren. Tierärztin Katja Schönbächler nähert sich mit einer Pipette, und die kleine, noch nackte Fledermaus saugt an. Kurz darauf rundet sich das Bäuchlein. Die Milch schimmert rosa durch die Haut.

In der Fledermaus-Notpflegestation sind dieser Tage so viele Tiere abgegeben worden wie noch nie. Am Montag waren die Mitarbeitenden praktisch ununterbrochen damit beschäftigt, Hilferufe von Menschen anzunehmen, die irgendwo eine gestrandete Fledermaus entdeckt hatten. Die Station wird von der Stiftung Fledermausschutz, dem Zoo Zürich und dem Zürcher Tierschutz betrieben und ist für den Fledermausschutz in der ganzen Schweiz zuständig.