Neuer Temperatur-Rekord – Noch nie war der Zürichsee im November so warm wie jetzt Das immer wärmere Seewasser bedroht das ökologische Gleichgewicht. Giftige Algen breiten sich stärker aus. Und auch für die Fische hat der Klimawandel Folgen. Thomas Münzel

Die hohen Temperaturen beeinflussen die chemischen und ökologischen Prozesse im Zürichsee drastisch. Foto: André Springer

In etwa einem Meter Tiefe zeigt das Thermometer einer Sonde im Zürichsee die aktuelle Wassertemperatur an. Der Durchschnittswert liegt bei 15,7 Grad – und das am 1. November. «Diese Wassertemperatur im Zürichsee stellt einen neuen Rekord dar», sagt Mikrobiologe Professor Thomas Posch von der limnologischen Forschungsstation in Kilchberg. «Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1972 war der Zürichsee im November so warm wie in diesem Jahr.»



Die aktuelle Temperatur des Zürichsees hebe sich damit deutlich von den Durchschnittswerten der Vergangenheit ab, sagt Posch. In den letzten Jahren habe sich die durchschnittliche Wassertemperatur Anfang November meist zwischen 11 und 12 Grad bewegt. Der zweitwärmste Wert (14,2 Grad) datiert aus dem Jahr 2005. Der tiefste Anfang November gemessene Durchschnittswert wurde mit 8,1 Grad im Jahr 1974 registriert.