Überfüllte Kinderspitäler – Noch nie waren so viele Kinder mit RSV-Infektionen im Spital Nicht wegen Corona oder Grippe, sondern wegen RSV-Infektionen sind die Kinderkliniken derzeit voll. Um freie Kapazitäten zu schaffen, werden planbare chirurgische Eingriffe verschoben und Kinder auch am späten Nachmittag entlassen. Barbara Reye

In einem Spital in den USA erhält ein Kleinkind mit einer RSV-Infektion über eine Nasenbrille zusätzlichen Sauerstoff. Foto: Getty Images

In der Schweiz müssen derzeit immer mehr kleine Kinder und Säuglinge, die sich mit dem sogenannten Respiratorischen Synzytial-Virus (kurz RS-Virus) infiziert haben, im Spital behandelt werden. Allein am Inselspital Bern stieg die Zahl der hospitalisierten RSV-Patienten und -Patientinnen innerhalb einer Woche um deutlich mehr als die Hälfte an – von 24 auf 39. «Der RSV-Peak ist noch nicht erreicht», sagt der Infektiologe Christoph Aebi, Chefarzt an der Kinderklinik des Inselspitals Bern.