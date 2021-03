Doch kein «Oster-Lockdown» – Noch steht die CDU hinter Merkel In einer spektakulären Kehrtwende hat Angela Merkel die erst am Vortag beschlossene «Ruhepause» über Ostern gekippt. Die Opposition forderte die Kanzlerin dazu auf, sich einer Vertrauensfrage zu stellen. Dominique Eigenmann aus Berlin

«Die Osterruhe war ein Fehler»: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nach ihrem Auftritt am Mittwoch in Berlin. Foto: Stefanie Loos (AFP)

Bald 16 Jahre regiert Angela Merkel als Bundeskanzlerin, aber für einen politischen Fehler öffentlich entschuldigt hat sie sich bisher noch nie. Am Mittwoch tat sie es – und wie: «Es war einzig und allein mein Fehler», sagte die 66-Jährige und übernahm damit die Verantwortung für eine verblüffende Rolle rückwärts beim sogenannten «Oster-Lockdown». (Lesen Sie dazu den Kommentar: Nun ist es Merkels Debakel)

Mit der Stilllegung des öffentlichen Lebens über Ostern hatten Bund und Länder die stark steigende Zahl von Corona-Infektionen in den Griff bekommen wollen. Am Tag nach dem heftig kritisierten Beschluss entschied Merkel, den Plan wieder fallen zu lassen. Die an und für sich sinnvolle Massnahme wäre in der Kürze nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand umsetzbar gewesen. Sie bedaure «zutiefst», sagte Merkel, dass sie die ohnehin grosse Verunsicherung mit dem Hin und Her nun noch verstärkt habe: «Dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.»