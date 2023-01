Licht und Schatten bei den Lions – Noch ziehen beim ZSC nicht alle Spieler am gleichen Strick Die Zürcher zeigen unter Marc Crawford aufsteigende Tendenzen. Anlass zur Euphorie gibt es aber keinen. Und: Wird Simon Bodenmann in Kloten doch noch zum Thema? Angelo Rocchinotti

Die ZSC Lions haben unter dem neuen Trainer Marc Crawford drei der letzten vier Partien gewonnen. Doch der Entwicklungsprozess dauert länger als erwartet. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Was will man dem ZSC vorwerfen? Er hatte in sechs Tagen vier Spiele zu absolvieren, traf nach drei Siegen am Samstag auf einen Gegner, der eine ganze Woche Pause hatte und seine Blessuren auskurieren konnte. Dass es die Lions nur selten schafften, Torgefahr zu erzeugen, und Lausanne 3:1 gewann, vermag daher wenig zu erstaunen. «Die Luft war draussen», bringt es Simon Bodenmann in einem Satz auf den Punkt.