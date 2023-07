Lesen und lesen lassen – Meine Buchempfehlungen des Monats Joy Williams, Olga Tokarczuk und Anthony McCarten – in der neusten Ausgabe von «Lesen und lesen lassen» empfehle ich Ihnen unter anderem Werke dieser Autorinnen und Autoren. Nora Zukker

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Vielleicht packen die Ersten von Ihnen bereits den Koffer für die Ferien und stehen vor der Entscheidung: Nun doch einen E-Reader kaufen? Ich bin Ihnen da überhaupt keine Hilfe. Ich packe konsequent viel zu viele Bücher in einen viel zu kleinen Koffer. Ich nehme Ihnen aber gerne die Entscheidung ab, was Sie lesen könnten.

Kennen Sie Joy Williams? Sie sitzt mit zwei Schäferhunden irgendwo in Arizona und denkt sich die besten Kurzgeschichten aus. Alles, was sie schreibt, ist so grotesk wie wunderbar. Scharfkantig und hypnotisch erzählt sie davon, wie sich Menschen gegenseitig ruinieren.

Oft ganz still, was sich erst bemerkbar macht, wenn sie etwas seltsam werden. Wie die Frau, die sich in eine Lampe verliebt – als wäre es das Normalste auf der Welt. Sie ist mein Role Model – vielleicht bald auch Ihres?

Oh, ich muss Ihnen noch etwas gestehen: Ich bin ausgeschwärmt. Zu Radio Deutschlandfunk Kultur. Für die Sendung «Lesart – das politische Buchmagazin» habe ich eine Buchkritik geschrieben und eingesprochen.

Die Autorin Najat El Hachmi erzählt, was es für migrantische Frauen bedeutet, Feministinnen zu werden, und wie schwer es trotz aller Aufklärung ist, sich aus den patriarchalen Strukturen ihrer muslimischen Familien zu befreien. Man wird sich einmal mehr bewusst, dass der Kampf von Frauen um den Zugang zu Büchern und Bildung an einigen Orten der Welt als Bedrohung gilt. Und alles getan wird, um gegen einen kritischen Geist vorzugehen. Vielleicht mögen Sie sich den Beitrag anhören?

Sie sind bereits in Open-Air-Laune? Wunderbar. Ich empfehle Ihnen einen Abend im Alten Botanischen Garten am 13. Juli in Zürich: «Oh Boy, Männlichkeiten heute». Frisch aus der Druckerei kommt die Anthologie «Oh Boy» Eine Inventur der Männlichkeit. Herausgegeben von Donat Blum und Valentin Moritz. Ein Mann, der sich die eigene Übergriffigkeit eingesteht. Eine nonbinäre Person, die ihr eigenes Genital nicht googeln kann. Ein Gefangener zwischen Krieger und Loser. Und eine schwarze Box, in der Gefühle, Sehnsüchte und Wahrheiten versteckt liegen.

Es sind 18 Selbstbefragungen von Menschen wie Kim de l’Horizon, Michael Fehr, Daniel Schreiber oder Sascha Rijkeboer. Auch unser Hauskolumnist Peter Schneider wird an diesem Abend auf der Bühne sitzen.

Was Autorin und Kabarettistin Lisa Christ gerade liest, erzählt sie heute hier, und beim gehobenen Gossip der Weltliteratur geht es um ein Seil.

Ich wünsche Ihnen schöne Lesemomente, und vergessen Sie nicht: Bücher sind geduldig, und guter Stoff überzeugt auch später noch.

Was lesen Sie… Lisa Christ?

«Blue Skies» von T.C. Boyle. Ich habe es zufällig in einer Buchhandlung entdeckt. Seit einigen Jahren versuche ich vermehrt Bücher von Frauen und People of Color zu lesen. Für das Buch von T.C. Boyle mache ich eine Ausnahme. «Drop City» und «Grün ist die Hoffnung» habe ich vor vielen Jahren gelesen und habe sie damals geliebt. Sie sind mir in Erinnerung geblieben, die schamlos ehrliche Charakterzeichnung hat mir Eindruck gemacht. Ich bin gespannt darauf, ob der neue Roman das ebenfalls schafft. An Abgründigkeit steht er den beiden anderen nach 50 Seiten jedenfalls in Nichts nach – und das liebe ich.



T.C. Boyle: Blue Skies. Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Hanser-Verlag, 2023.

Wussten Sie...? Dass der Märchenerzähler Hans Christian Andersen immer ein Seil dabeihatte? Offenbar wurde der dänische Dichter von Hypochondrie und neurotischen Anwandlungen geplagt. Und von der Angst getrieben, lebendig begraben zu werden. Angeblich hatte er deshalb immer ein Seil bei sich, mit dem er sich im Notfall aus einem brennenden Raum hätte abseilen können.

