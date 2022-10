Public Viewing in Zürich – «Nordbrüggli» boykottiert die Fussball-WM in Katar Das Lokal in Wipkingen zeigt dieses Jahr keine Spiele. Den Pächtern ist wegen der Menschenrechtsverletzungen «die Lust am Fussball vergangen». Andere Zürcher Bars halten am Public Viewing fest.

Das «Nordbrüggli» zeigt dieses Jahr keine WM-Spiele. Foto: Anna-Tia Buss

In weniger als einem Monat startet die winterliche WM in Katar. Das Gastgeberland steht in der Kritik. Laut Amnesty International sind in Katar bei den Bauarbeiten für die Stadien und die Infrastruktur mehr als 15’000 Arbeitsmigranten aus unbekannten Gründen gestorben.

Die Café-Bar Nordbrücke in Zürich-Wipkingen hat sich deshalb für einen Boykott der Fussball-Weltmeisterschaft entschieden, so schreibt es die NZZ. «Uns ist die Lust am Fussball vergangen», sagt Felix Haldimann, der einer von drei Pächtern des Lokals ist. Die WM in Russland im Jahr 2018 hat das «Nordbrüggli» noch gezeigt, «weil zusammen Fussball zu schauen etwas sehr Schönes ist», so Haldimann. Jetzt habe man sich dagegen entschieden.

«Uns ist die Lust am Fussball vergangen», sagt Felix Haldimann, einer der Pächter der Nordbrücke. Foto: Anna-Tia Buss

Andere Lokale in Zürich zeigen die WM-Spiele trotz der Kritik. Die Calvados-Bar am Zürcher Idaplatz hat vergangenen Dienstag eine Stellungnahme veröffentlicht, so schreibt es die NZZ. Darin listet die Sportbar Gründe auf, warum sie die WM nicht boykottieren wird. Unter anderem führt das Calvados an, dass die Löhne der Mitarbeitenden bezahlt werden müssten und man deshalb auf Kundschaft angewiesen sei. Ein Teil seiner Einnahmen spendet das Calvados an ein Projekt, das notleidende Wanderarbeiter unterstützt. «Alle, die diese ökologisch widersinnigen Winterspiele im Wüstenstaat boykottieren, haben unser Verständnis», schreibt die Bar.

Das Calvados zeigt auch dieses Jahr die WM-Spiele. Hier ein Bild vom Spiel Schweiz - Brasilien an der WM 2018. Foto: Urs Jaudas

Auch die Amboss-Rampe, das Piccolo Giardino und Frau Gerolds Garten zeigen die WM-Spiele laut der NZZ. In der Halle 550 in Zürich-Oerlikon ist ein Indoor-Public-Viewing geplant, ebenfalls in der Winti-Arena in Winterthur. Insgesamt wird es in der Stadt Zürich dieses Jahr aber weniger Public Viewings geben als sonst: wegen der ungewöhnlichen Jahreszeit.

Urs Pfäffli, der Präsident des Branchenverbands Zürich, sagte der NZZ: «Wir Gastronomen müssen keine Politik machen.» Er sei der Meinung, dass man die Sportler unterstützen und sich die Spiele anschauen sollte.

Während der Boykott der WM im «Nordbrüggli» in Zürich eine Ausnahme darstellt, hat dies in anderen Ländern System. In Deutschland setzt sich die Initiative «Kein Katar in meiner Kneipe» gegen Public Viewings ein. In Frankreich haben sich zahlreiche Grossstädte – unter anderem Paris, Bordeaux und Marseille – für einen WM-Boykott entschieden. Wegen der ökologischen und sozialen Umstände in Katar wird es dort keine Public Viewings geben.

Der Juso geht das Engagement der Schweiz gegen die Fussball-Weltmeisterschaft denn auch zu wenig weit. Die Jungsozialisten haben am vergangenen Donnerstag vor dem Fifa-Museum beim Bahnhof Enge eine Kundgebung veranstaltet. «Keine blutige WM!» stand auf ihren Transparenten.

Die Jungsozialisten fordern, dass in der ganzen Schweiz keine Public Viewings stattfinden. «Ein Anlass, bei dem so viel Leid dahintersteckt, soll nicht öffentlich abgefeiert werden», sagte der Präsident und Zürcher Kantonsrat Nicola Siegrist zu «Watson». Ausserdem solle die Fifa Entschädigungszahlungen an die Familien und die Angehörigen der verstorbenen Gastarbeiter entrichten. Und Menschenrechte und die humanitäre Situation sollten in Zukunft zu wichtigen Auswahlkriterien für die Vergabe von Fussball-Weltmeisterschaften werden. Für die WM 2030 haben sich unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate beworben.

tiw

