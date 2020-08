Nordischer Winter Winterträume in Norwegen und Finnland! Aline Zwahlen

Norwegen

Die Einsamkeit in der Natur rund um Tromsø mit seinen zahlreichen Inseln und spektakulären Fjorden wird Sie faszinieren. Auf dieser Reise erleben Sie eine Kombination aus städtischem Treiben und Abgeschiedenheit in der Natur auf der Insel Uløya.

Weitere Informationen

Detailprogramm

Reisedaten

10. bis 17. Januar 2021

Reiseprogramm

1. Tag:

Flug von Zürich über Oslo nach Tromsø. Transfer ins zentral gelegene Hotel. Erste Erkundungen der grössten Stadt Nordnorwegens.

2. Tag:

Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie die lebendige Metropole mit viel Geschichte und grossem Kulturangebot kennen. Am Nachmittag fahren Sie mit einem Kleinbus den Balsfjord entlang zur Arctic Panorama Lodge. Am frühen Abend erreichen Sie Rotsund, von wo Sie mit der Fähre auf Uløya übersetzen. Hier finden Sie Ruhe und Entspannung in Natur pur und liebenswerte Gastgeber.



3. Tag:

Die kleine Insel Uløya – mit einer Hand voll Bewohner – liegt mitten im Bergparadies der Lyngenalpen. Der Mittelpunkt der Lodge ist die gemütliche Stube mit dem grossen Panoramafenster. Die Aussicht auf die Alpen und Fjordlandschaft ist erstklassig! Sie werden kulinarisch verwöhnt und der Gastgeber Svein selbst organisiert Aktivitäten. Auf einer geführten Schneeschuhtour werden Sie mit herrlichen Panoramaaussichten belohnt.

4. Tag:

Heute haben Sie die Wahl zwischen einer Hundeschlittentour und einer Schneemobiltour in der fantastischen Landschaft der Lyngenalpen. Am Abend lädt Sie Svein auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Insel und der der Sami ein.

5. Tag:

Tag zur freien Verfügung. Wie wäre es mit einer Nordlicht-Bootstour durch den Fjord? Im Jacuzzi mit Blick auf die Alpen lässt es sich nach einer Tretschlittenfahrt herrlich entspannen.



6. Tag:

Nach einem gemütlichen Frühstück setzen Sie mit der Fähre aufs Festland über und fahren zurück nach Tromsø.



7. Tag:

Zum Abschluss der Reise steht ein freier Tag in Tromsø an.



8. Tag:

Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz.

Preis pro Person

Fr. 3995.– Doppelzimmer Standard

Fr. 4195.– Suite

Zuschläge Zimmer zur Alleinbenützung

Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 18 Personen

Leistungen

— Hinflug mit SAS in Economy Zürich–Tromsø via Oslo (inkl. Taxen), Rückflug mit SAS in Economy Tromsø–Zürich via Stockholm (inkl. Taxen)

— Transfer ab/bis Flughafen Tromsø

— 3 Übern. Scandic Ishavshotel in Tromsø 4 Übern. Artic Panorama Lodge inkl. Vollpension

— Stadtrundfahrt, Winterausrüstung Schneemobil- o. Hundeschlittentour, geführte Schneeschuhwanderung

— Tretschlitten, Nordlichtfotografie, SPA Bereich mit Sauna und Jacuzzi

— GLUR – Reiseleitung durch Hans-Peter Roth ab/bis Zürich

- – – – – – – – – – – – – – -- – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Finnisch Lappland

Wenn die Sonne ganz leicht den Horizont berührt, die Schneekristalle glänzen und am Lagerfeuer Nordlichtgeschichten erzählt werden, dann sind Sie mitten in Finnisch Lappland. Einer traumhaften Gegend mit Eindrücken, von denen Sie lange zehren werden.

Weitere Informationen

Detailprogramm

Reisedaten

28. Februar bis 7. März 2021 und

14. März bis 21. März 2021

Reiseprogramm

1. Tag:

Flug von Zürich über Helsinki nach Rovaniemi. Transfer zu Ihrer Unterkunft.

Diese liegt direkt am gefrorenen See in der wunderschönen finnischen Schneelandschaft in absoluter Ruhe.

2. Tag:

Heute tanken Sie Energie in der Stille Lapplands. Entdecken Sie einen Teil der arktischen Natur auf einer geführten Schneeschuhtour in der friedlichen Winterlandschaft.

3. Tag:

Sie lernen Wissenswertes auf einer lokalen Rentierfarm. Dort erfahren Sie auch mehr über die Herde und vom Leben mit den Rentieren und der Samischen Kultur. Auf flotter Fahrt geht es mit einem Rentierschlitten durch den verschneiten Wald.

4. Tag:

Erleben Sie auf der Fahrt mit dem Elektroschneemobil durch die abwechslungsreiche und beeindruckende Landschaft, unberührte Natur und die herrlichen Aussichten des Pyhä Nationalparks.



5. Tag:

Tag zur freien Verfügung. Wie wäre es mit einem gemütlichen Tag mit Sauna, einem warmen Tee und einem guten Buch? Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten stehen ebenfalls zur Verfügung.

6. Tag:

Es ist Zeit «Ihre» Hunde kennenzulernen. Die Hunde, die Sie mit auf eine Hundeschlittenfahrt durch die märchenhafte Winterlandschaft ziehen werden, warten ganz ungeduldig darauf endlich losrennen

zu dürfen.

7. Tag: Tag zur freien Verfügung. Ein besonderes Abenteuer können Sie beim Eislochfischen in absoluter Stille erleben. Ein fantastisches Abschiedsabendessen erwartet Sie heute und mit etwas Glück auch Nordlichter.





8. Tag:

Heute heisst es Abschied nehmen mit vielen tollen Erinnerungen im Gepäck. Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Flughafen und Heimflug in die Schweiz.

Preis pro Person

Fr. 3895.– Doppelzimmer in der Lodge

Fr. 4195.– Aihiki logwood Appartement

Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 18 Personen

Leistungen

— Hin- und Rückflug mit Finnair in Economy Zürich–Rovaniemi via Helsinki (inkl. Taxen)

— Transfer ab/bis Flughafen Rovaniemi

— 7 Übernachtungen im luxuriösen Sunday Morning Resort in Pyhä mit Vollpension

— Geführte Schneeschuhwanderung, Rentierfarm mit Schlittenfahrt, Schneemobil- und Huskyschlittentour

— GLUR – Reiseleitung durch Outi Zumbühl ab/bis Zürich

Buchung, Information und Detailprogramm

Glur Reisen – Eine Marke der Knecht Reisegruppe Spalenring 111

4009 Basel, Tel. 061 205 94 94,

groups@glur.ch, Glur.ch

Organisation und Bedingungen

Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag direkt mit Glur Reisen. Es gelten die AGB von Glur Reisen. Mitglied des Schweizer Reisegarantiefonds.