Japanische Küstenwache – Nordkorea feuert erneut zwei ballistische Raketen ab Pyongyang hat innert Wochenfrist gleich mehrere Waffentests durchgeführt.

Nordkorea hat bereits vor dem Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Südkorea zwei Raketen abgeschossen. (28. September 2022) AFP/Jung Yeon-je

Nordkorea hat nach Angaben aus Japan am Samstag Geschosse abgefeuert, bei denen es sich vermutlich um ballistische Raketen handelte. Mindestens zwei Geschosse seien von Nordkorea abgeschossen worden, teilte die japanische Küstenwache am Samstag unter Berufung auf das japanische Verteidigungsministerium mit.

Der japanische Sender NHK berichtete unter Berufung auf ungenannte Regierungsquellen, die Geschosse seien offenbar ausserhalb der Ausschliesslichen Wirtschaftszone Japans niedergegangen.

Erst am Donnerstag hatte Nordkorea ballistische Raketen abgefeuert – zum dritten Mal innerhalb weniger Tage. Wenige Stunden zuvor hatte US-Vizepräsidentin Kamala Harris den Nachbarstaat Südkorea besucht.

Pyongyang hatte in den Tagen vor Harris’ Besuch bereits zwei Raketentests vorgenommen, einen am Sonntag und einen am Mittwoch. Dabei waren insgesamt drei ballistische Raketen abgefeuert worden.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.