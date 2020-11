Abenteuer in der Arktis – Norwegens Ölindustrie steht vor Gericht Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace kämpfen gegen Öl- und Gasbohrungen in der Arktis. Nun entscheidet das oberste Gericht, ob die Regierung in Oslo die Verfassung verletzt hat. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Kampf gegen den Export von Öl und Gas: Greenpeace-Aktivisten nähern sich einer Bohrinsel in der Nähe von Hammerfest. Foto: Reuters

Norwegens Ölpolitik wird diese Woche vor dem höchsten Gericht des Landes verhandelt. Der oberste Gerichtshof in Oslo hatte im Sommer entschieden, eine Klage von Greenpeace und anderen Umweltschutzorganisationen gegen Norwegens Ölbohrungen in der Arktis anzunehmen. Die Verhandlung beginnt am Mittwoch und soll bis nächste Woche andauern. Die Kläger berufen sich auf Norwegens Verfassung, deren Artikel 112 den Bürgern das Recht auf «eine gesunde Umwelt und Natur» zuspricht, und die Regierung des Landes verpflichtet, dieses Recht auch für «kommende Generationen» zu sichern.

Neue Öl- und Gasbohrungen in der Barentssee

Die Kläger hatten schon 2016 erstmals Klage eingereicht gegen Norwegens Regierung, nachdem diese die arktische Barentssee für neue Öl- und Gasbohrungen öffnete und Bohrlizenzen an 13 Ölunternehmen vergab. Sie argumentieren, die Regierung verstosse mit ihrem Handeln gegen das Klimaschutzabkommen von Paris und verletze die Verfassung. «Wir glauben, dass der Staat Rechenschaft ablegen und die Öllizenzen für ungültig erklären muss», sagte Frode Pleym, Vorsitzender von Greenpeace Norwegen, in einer Erklärung am Montag. Mehr als eine halbe Millionen Norweger haben eine Petition zur Unterstützung der Klage unterschrieben, finanzielle Hilfe gab es von der Greta-Thunberg-Stiftung. Untergeordnete Gerichte hatten die Klage zuvor abgewiesen.

Norwegen ist der grösste Ölproduzent Westeuropas, deckt seinen eigenen Energiebedarf aber fast komplett mit Wasser und Wind.

Norwegen ist der grösste Ölproduzent Westeuropas, deckt seinen eigenen Energiebedarf aber fast komplett durch die Produktion aus nachhaltigen Energien wie Wasser und Wind. Das geförderte Öl und das Gas werden exportiert – die Gewinne fliessen ein in den staatlichen Ölfonds, der heute knapp eine Billionen Dollar wert ist. Klimaschützern entgegnet die Regierung gern mit Verweis auf die relativ saubere Förderung des Öls in Norwegen. Dass der Grossteil des Klimaschadens erst bei der Verbrennung des norwegischen Öls in anderen Ländern entsteht, wird in den Klimarechnungen der Regierung meist ignoriert. Die Organisation «Natur und Jugend» sagt, die durch norwegischen Ölexport entstandenen Treibhausgase seien «schon jetzt zehnmal so hoch» wie die im Land selbst aufgezeichneten Emissionen. «Das CO2-Budget der Erde erlaubt keine weitere Ölförderung», argumentiert Therese Hugstmyr Woie, die Vorsitzende der Organisation.

Grosse Verluste erwartet

Bislang hatte Norwegens Regierung erfolgreich argumentiert, die Ölpolitik des Landes müsse vom Parlament entschieden werden und nicht von den Gerichten des Landes. Aber schon im Vorfeld des Verfahrens waren überraschend Dokumente aufgetaucht, die das frühere Handeln der Regierung nicht in bestem Licht erscheinen lassen. So wurde im August dieses Jahres bekannt, dass das Öl- und Energieministerium des Landes offenbar schon 2013 wusste, dass die schon damals umstrittenen geplanten Probebohrungen in der Arktis möglicherweise nur unter grossen Verlusten stattfinden würden. Eine Information, die der damalige Ölminister Ola Borten Moe von der Zentrumspartei dem Parlament vorenthielt. Das Parlament stimmte im Juni 2013 dann Probebohrungen und einer eventuellen Ölförderung in der Arktis zu. Im selben Jahr erhielt Moe einen Preis von der Norwegian Petroleum Society (NPF), einem Branchenverband der Ölindustrie. Nach seinem Rücktritt als Minister im Herbst 2013 begann er selbst in der Ölindustrie zu arbeiten.

Auf der Suche nach neuen Ölfeldern: Ein Tanker liegt vor Anker in einem Fjord ausserhalb der norwegischen Hafenstadt Hammerfest. Foto: Mikael HolterBloomberg (Getty Images)

Einem Bericht des staatlichen Radiosenders NRK zufolge hatten Experten schon damals für den besten Fall einen Gewinn von umgerechnet knapp 5 Milliarden Dollar aus der Ölförderung in der Barentssee vorhergesagt – weit weniger als die bis zu 28 Milliarden Dollar, die Moes Ministerium dem Parlament in Aussicht gestellt hatte. Und schon bei einem leichten Sinken des globalen Ölpreises sagte der interne Bericht den Ölabenteuern in der Arktis Verluste voraus. Mittlerweile ist der Ölpreis abgestürzt auf gerade mal 40 Dollar pro Barrell. Die Ölindustrie ist in der Krise, und die Zahl aller laufenden Probebohrungen vor den Küsten Norwegens hat sich innerhalb eines Jahres fast halbiert, von 57 auf momentan nur mehr 30.