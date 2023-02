Wegen hoher Vermögenssteuern – Norwegische Milliardäre fliehen in die Schweiz – weitere werden erwartet Um Steuern zu sparen, verlassen vermögende Norwegerinnen und Norweger ihre Heimat. Dem Land gehen Millionen verloren, Schweizer Kantone profitieren. Maren Meyer

Norwegischer Milliardär in der Schweiz: Der Industrielle Kjell Inge Røkke gehört zu den reichsten Norwegern. Foto: Imago

Anfang Februar präsentiert Rikke Sandvold auf Instagram ihren über 15’000 Followern ihre neuen Winterstiefel – «in love with these boots». Das Foto ist mit Zürich markiert. Drei Tage zuvor zeigte sich Sandvold im Ristorante Bindella im Zürcher Kreis 1. In ihrem Profil sind Oslo und Zürich als Standorte eingetragen. Rikke Sandvold ist eine norwegische Influencerin und Tochter des Milliardärs und Gründers des Modelabels Bik Bok, Kenneth Sandvold. Ihr Vermögen liegt bei umgerechnet rund 12 Millionen Franken.