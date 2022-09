Reka-Highlight – Nostalgie und Panoramapool Die Traumlage ist geblieben, sonst hat sich viel getan im legendären Reka-Hotspot Albonago im Tessin. Ein Besuch voller Erinnerungen. Geraldine Friedrich

Moderne Häuser an bester Lage: Reka-Dorf Albonago. Foto: PD

«Ich habe vor siebzehn Jahren das älteste Feriendorf übernommen, jetzt führe ich das neuste», sagt Roberto Perrozzi, der Leiter des Feriendorfs der Schweizer Reisekasse (Reka) in Albonago bei Lugano. Die vierzig verstreut am Hang liegenden Häuschen verströmten lange nostalgischen Charme – doch fast sechzig Jahre nach Eröffnung des ersten Feriendorfs der Reka war der Standard nicht mehr zeitgemäss. Also machten Bagger die Hälfte der Häuschen im November 2021 platt. Im Juli 2022 zogen die ersten Gäste in die 49 nagelneuen Wohnungen und zwei Hotelzimmer in sieben Gebäuden mit Namen wie Azalea, Camelia und Magnolia ein.