WWF-Studie – Notenbanken und Aufsichtsbehörden sollen mehr gegen den Klimawandel tun Die Umweltschutzorganisation hat untersucht, wie die wichtigen Notenbanken und Finanzaufsichtsbehörden Umwelt- und Sozialrisiken bei ihrer Arbeit berücksichtigen. Vor allem bei der Geldpolitik ist der Nachholbedarf gross. Holger Alich

Die Sorge um das Klima ist in der Schweiz gross. Hier ein Bild vom nationalen Klimastreik vom Herbst 2019. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Notenbanken und Finanzaufsichtsbehörden in 38 vom WWF untersuchten Ländern nutzen ihr Instrumentarium zu wenig, um gegen Umwelt- und Sozialrisiken vorzugehen. Das zeigt eine neue Studie der Umweltschutzorganisation. Während die Finanzaufsichtsbehörden zunehmend auch Klimarisiken berücksichtigen, sieht die Studie den grössten Nachholbedarf bei der Geldpolitik. Die Schweiz liegt im Vergleich der Aufsichtsbehörden in der Gruppe der führenden Länder, in der Geldpolitik gemäss der Studie aber nur im Mittelfeld.

In 13 von 38 untersuchten Ländern haben die Finanzaufsichtsbehörden Vorschriften für nachhaltige Bankgeschäfte erlassen, die für all diese Finanzinstitute gelten. In 24 der untersuchten Länder gibt es Vorgaben dazu, wie Banken Klimarisiken in ihrer Strategie berücksichtigen müssen. In fast allen Ländern müssen Finanzinstitute Informationen über den Umgang mit Klimarisiken veröffentlichen.