Überlastete Spitäler – Notfallkliniken in Skiregionen schlagen vor Feiertagen Alarm Obwohl im Wallis die Notfallkapazitäten ausgebaut wurden, sind praktisch sämtliche Betten belegt – ausgerechnet zu Beginn der Skisaison. In Graubünden sieht man die Lage entspannter. Philippe Reichen Alessandra Paone

Skiunfälle bringen die ohnehin schon überlasteten Spitäler zusätzlich in die Bredouille: Pistenrettung im französisch-schweizerischen Skigebiet Portes du Soleil. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Orange leuchtet das Monitoringsystem des Kantonsspitals Wallis schon kurz vor Weihnachten. Bis zur Farbe Rot, zur Überlastung, fehlt nicht mehr viel. Über 90 Prozent der Bettenkapazität seien ausgeschöpft, meldet das Spital in Sitten am Freitag. Gemäss dem Monitoring sind auch die Intensivpflegebetten in den Aussenstationen Sion, Martinach und Siders zu über 90 Prozent besetzt.