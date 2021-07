Störung trifft weite Teile der Schweiz – Notfallnummern schon wieder out – genervte Kommentare Die Notrufkommunikation ist in zahlreichen Kantonen unterbrochen. Wie lange die Störung dauern wird, ist noch unklar. Hier finden Sie eine Übersicht über die Ersatz-Notfallnummern. UPDATE FOLGT

Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, zur Störung der Notfallnummern. Video: BRK News

In weiten Teilen der Schweiz sind seit dem frühen Freitagmorgen die Notfall-Rufnummern ausgefallen. Betroffen sind vor allem die Nummern 112 und 117, je nach Kanton auch die Nummern 118 und 144, wie die Kantonspolizeien mitteilten.

Die Störung der Notfall-Rufnummern hängt mit einer Störung der Festnetz-Telefonie bei Swisscom zusammen. Das Telefonieren über das Festnetz sei beeinträchtigt, hiess es am Freitagmorgen in einer Störungsmeldung der Swisscom. Betroffen seien Festnetzanschlüsse und Notrufnummern.

Bisherige Massnahmen zur Behebung der Störung hätten den gewünschten Erfolg nicht erzielt. Das Unternehmen arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.

Polizei über andere Nummern erreichbar

In vielen Kantonen ist die Polizei über die Hauptposten erreichbar. Die Feuerwehren können über die Magazine kontaktiert werden.

Die Einsatzfähigkeit der Polizei ist nicht beeinträchtigt, teilte die Kantonspolizei Zürich mit.

Betroffen vom Unterbruch sind soweit bisher bekannt die Kantone Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land, Bern, Freiburg, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Schwyz, Thurgau, Tessin, Wallis, Waadt und Zürich.

Letzte schweizweite Störung im Februar

Im letzten Februar gab es ebenfalls eine schweizweite Störung der Notfallnummern, die von einer technischen Panne der Swisscom ausging. Damals dauerte die Störung aber nur knapp zwei Stunden.

Wegen der wiederholten Störung wird nun auch die Swisscom zum Thema. Auf Twitter fordert der Basler Grossrat Joël Thüring den Rücktritt von Swisscom-Chef Urs Schaeppi.

