Abfalltrennung in der Stadt – Nun erhält Zürich öffentliche PET-Sammelstellen Bis Ende Jahr werden 250 neue Recycling-Behälter aufgestellt. Sie stehen an 50 gut frequentierten Orten.

250 solche Recycling-Behälter stehen künftig in der Stadt Zürich. Foto: Stadt Zürich

Nun führt auch Zürich ein, was in anderen Städten oder an Bahnhöfen längst normal ist: Abfallbehälter mit nach Wertstoffen getrennten Einwürfen. Noch diesen Monat stellt die Dienstabteilung Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) die ersten von 250 Recycling-Behältern mit separaten Einwürfen für PET-Getränkeflaschen, Aluminium-Getränkedosen und Abfall auf. Je nach Ort ergänzt ERZ den Behälter mit einem Einwurf für eine vierte Abfallart, etwa Glas, wie die Stadt am Donnerstag mitteilt.

Die Abfallbehälter werden an 50 Orten in der Stadt platziert, die stark frequentiert sind. Namentlich in Parkanlagen, an VBZ-Haltestellen oder auf Plätzen. Da ersetzen sie die bereits bestehenden Abfallkübel. Bis Ende Jahr sollen alle 250 Behälter platziert sein. Damit kommt die Stadt mehreren politischen Vorstössen aus dem Gemeinderat nach.

Fotos zum korrekten Trennen

Damit aus den gesammelten Abfällen möglichst viele Wertstoffe zurückgewonnen werden können, ist eine korrekte Trennung zentral. Hilfreich sei für die Bevölkerung «eine deutliche Beschriftung und eine an die Abfallart angepasste Einwurföffnung», wie die Stadt schreibt. Diese Erkenntnisse hat das ERZ mittels einer Umfrage erhoben. Bei einem Testlauf hat die Beschriftung mit Fotos die höchste Trennqualität erzeugt. Deshalb werden die neuen Behälter mit Fotos beschriftet sein. Die Einwurföffnungen für PET und Büchsen sind beide rund, jedoch unterschiedlich gross. Der Einwurf für Abfall ist quadratisch.

Damit auch richtig getrennt wird, sind auf den Behältern Fotos angebracht und die Öffnungen sind unterschiedlich geformt. Foto: Stadt Zürich

Die Gesamtausgaben für die neuen Behälter belaufen sich auf 1,148 Millionen Franken. Darin eingerechnet sind auch Sensibilisierungsmassnahmen zur Einführung der neuen Behälter. Die Stadt plant ERZ Plakate, Hängekartons in Trams und Bussen sowie Social-Media-Posts.

Engpass bei Biomüll-Containern

Viele Zürcherinnen und Zürcher freuen sich derzeit darauf, vor ihrem Haus bald einen grünen Biomüll-Container zu erhalten. Der Zürcher Gemeinderat hat die flächendeckende Grünabfuhr in der Stadt beschlossen. Dafür hat ERZ 9000 Container bestellt und wollte diese ab April in den Quartieren verteilen. Doch wegen Produktionsengpässen sind sie mit rund einem Monat Verspätung eingetroffen, wie ERZ-Mediensprecher Christoph Mahlstein sagt.

Die Auslieferung verzögert sich noch weiter: Da die Container auf privatem Grund abgestellt werden, braucht die Stadt dafür eine Einwilligung. «Weil nach dem ersten Schreiben keine Rückmeldung bei ERZ einging, mussten die Liegenschaftsverwaltungen von rund 2000 Standorten erneut angeschrieben werden», sagt Mahlstein. Man sei nun «mit Hochdruck» dran, die Einwilligungen einzuholen und die Container auszuliefern. So soll nun bis im September bei allen Zürcherinnen und Zürchern ein grüner Container vor dem Haus stehen. Zumindest dort, wo das möglich ist. Weil nicht alle Liegenschaftsbesitzer genügend Platz auf ihrem Grundstück haben – etwa in der Altstadt –, stellt ERZ zusätzlich öffentliche Biomüll-Entsorgungsstellen auf. Dafür geben sich die Verantwortlichen aber noch Zeit bis 2027.

