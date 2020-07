Köpferollen im Kosmos – Nun geht auch der Geschäftsführer Martin Roth verlässt das Kulturhaus Kosmos. Sein Entscheid hat auch mit dem neuen Verwaltungsratsgremium zu tun.

Nun muss das Kulturhaus Kosmos an der Zürcher Lagerstrsse auch noch einen neuen Geschäftsführer suchen. Foto: Samuel Schalch

Das Nachbeben im Zürcher Kulturhaus Kosmos geht weiter. Geschäftsführer Martin Roth hat gekündigt und wird das Kulturhaus per Ende Januar 2021 verlassen. Der Entschluss zu kündigen, sei schon länger in ihm gereift, teilte Roth am Montag mit. Das Kosmos brauche Veränderung, um sich weiterentwickeln können, sagte Roth gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Und eine Veränderung brauche er selber auch.

Mit dem neuen Verwaltungsrat habe sein Kündigungsentscheid nur insofern zu tun, als dass es «mir geholfen hat, zu merken, dass ein guter, wohlwollender Verwaltungsrat gewählt worden ist».

Weiterhin Aktionär

Ende Juni tauschten die Aktionäre des Zürcher Kulturhauses den gesamten Verwaltungsrat aus (lesen Sie hier den Bericht). Seither sitzen fünf Frauen in diesem Gremium, von den Gründern ist keiner mehr vertreten.

Martin Roth war seit der Entstehung des Kulturhauses dabei, auch bei der ersten Begehung 2018. Foto: Raisa Durandi

Ursprung der Auseinandersetzung ist die Entzweiung des Gründer-Duos Bruno Deckert und Filmemacher Samir. Letzterer wurde an der Generalversammlung im Juni 2019 aus dem Verwaltungsrat abgewählt. Es folgte ein eigentlicher Grabenkampf zwischen zwei Aktionärsgruppen (lesen Sie hier die Analyse dazu).

Die fünf neuen Verwaltungsrätinnen gehören zur keiner dieser Gruppen. Wie Verleger Patrick Frey, Sprecher einer der Aktionärsgruppen, Ende Juni gegenüber der «NZZ» sagte, könne man nun auch wieder auf die Kompetenz von Samir bei der Planung der «Kosmopolitics»-Veranstaltungsreihe zählen.

Roth war seit Beginn des Kosmos Geschäftsführer. Von 2016 bis 2019 sass er auch im Verwaltungsrat. Trotz seiner Kündigung bleibt er aber weiterhin Aktionär.

( SDA, ema )