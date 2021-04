Vorbereitungen für das Sechseläuten – Nun hat der Böögg seinen Platz auf der Teufelsbrücke Seit 7.30 Uhr steht der Zürcher Schneemann in der Schöllenenschlucht. So viel Schnee hat er wohl noch nie gesehen. Hélène Arnet (Text) , Anna-Tia Buss (Fotos) UPDATE FOLGT

Der Böögg kommt angeflogen: Kopflos wird der Zürcher Schneemann in der Schöllenenschlucht an seinen Standplatz fürs diesejährige Sechseläuten gebracht Video: Hélène Arnet

Um 7.05 Uhr verliert der Böögg seine Bodenhaftung. An einem Hebekran befestigt schwebt er hoch über der engen Schöllenenschlucht, dreht sich zwei drei Mal hin und her – und hätte er bereits einen Kopf auf, würde man meinen, dass er die herrliche Aussicht geniessen will.

Durch die Luft zu seinem letzten Standplatz: Der Böögg wird kopflos auf der Teufelsbrücke positioniert. Bild: Anna-Tia Buess

Doch Bööggbauer Lukas Meier will das wichtigste Stück des Zürcher Schneemanns erst aufsetzen, wenn dieser wieder festen Boden unter den Füssen hat. Der Kran positioniert den Böögg behutsam auf der historischen Brücke. Dort nimmt ihn Meier in Empfang, um ihm gleich mal ein Loch in den Hals zu bohren und dort den ultimativen Sprengkörper einzusetzen.