Impfstoff von Pfizer/Biontech – Nun können sich auch 12-Jährige impfen lassen In der Schweiz kommt die Corona-Impfung nun auch bei Teenagern zum Einsatz. Nach der Swissmedic stimmt dem auch die Impfkommission zu.

Die Freigabe der Corona-Impfung für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren in der Schweiz wurde bestätigt. Foto: Keystone

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) empfehlen allen Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Corona-Impfung. Die Impf-Empfehlungen wurden entsprechend ergänzt.

Swissmedic hatte bereits Anfang Juni den Impfstoff von Pfizer/Biontech für zwölf- bis 15-Jährige zugelassen.

Die Erfahrungen in der Corona-Pandemie hätten gezeigt, dass Kinder und Jugendliche nur ein geringes Risiko hätten, schwer an Covid-19 zu erkranken. Die meisten Infektionen verliefen symptomlos oder mild. Dennoch sollten auch junge Menschen die Möglichkeit erhalten, sich mit einer Impfung zu schützen, teilte das BAG am Dienstag mit.

Empfohlen wird die Impfung besonders Jugendlichen, die wegen einer chronischen Erkrankung bereits stark beeinträchtigt seien und möglichst zusätzliche Infektionen verhindern möchten. Wertvoll sei eine Impfung zudem für alle jene, die mit einer immungeschwächten Person zusammenlebten.

Die Covid-19-Impfung werde für Jugendliche ab zwölf Jahren ebenfalls kostenlos sein. Die Kantone würden entscheiden, wo die Impfung für diese Altersgruppe angeboten wird.

Die Impfung ist freiwillig. Das heisst, Teenager und nicht ihre Eltern bestimmen, ob sie die Injektionen erhalten oder nicht. Voraussetzung ist, dass die Jugendlichen als urteilsfähig befunden werden, wovon ab 15 Jahren in der Regel ausgegangen wird.

