Schutz vor Corona – Nun müssen auch Heimbewohner eine Maske tragen Der Kanton verschärft die Corona-Regeln in den Alters- und Pflegeheimen, die zunehmend von der zweiten Welle betroffen sind. Susanne Anderegg

Neue Regel im Heim: Wenn Bewohnerinnen und Bewohner ihr Zimmer verlassen, müssen sie eine Maske aufsetzen. KEYSTONE/Gaetan Bally

Im Altersheim Ris in Leimbach grassiert das Coronavirus derzeit besonders schlimm. Dort dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Zimmer bis am Sonntag nicht mehr verlassen. Das Heim hat 76 Einzelzimmer und 12 Plätze in der Demenzabteilung. Die öffentlichen Räume im ganzen Haus inklusive Lift und Speisesaal wurden geschlossen, «um die Ausbreitung des Coronavirus möglichst einzudämmen», heisst es in einem Brief an die Angehörigen, den das Heim auf seiner Website veröffentlicht hat. Die Massnahme gilt seit dem 30. Oktober.

Die Mahlzeiten würden in die Zimmer serviert, informiert Heimleiter Renato Marra und bittet die Angehörigen, mit ihren Liebsten in engem Kontakt zu bleiben, indem sie telefonieren, Briefe schreiben oder Geschenke schicken. «Wir sind uns bewusst, dass dies eine rigorose Schutzmassnahme darstellt», schreibt Marra. Doch es gehe darum, die Ansteckungskette bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie bei den Angestellten «nachhaltig zu unterbrechen». Dem «Tages-Anzeiger» wollte der Heimleiter nichts Weiteres zum Corona-Ausbruch sagen.