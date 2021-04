Nein heisst nein: Schild in Zürich anlässlich des Frauenstreiks am Freitag, 14. Juni 2019. Foto: Keystone / Melanie Duchene

«Bei Gewalt gegen Frauen gilt Nulltoleranz»: Das ist die Botschaft, die der Zürcher Regierungsrat Anfang Woche ausgegeben hat. Der Kampf gegen häusliche Gewalt ist ein Legislaturschwerpunkt der Regierung.

Und jetzt das: Eine Auswertung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften legt den Verdacht nahe, dass die Zürcher Justiz mutmassliche Vergewaltiger viel öfter laufen lässt, als dies in anderen Kantonen der Fall ist. In Zahlen: In der Waadt enden sechs von zehn Strafanzeigen mit einer Verurteilung. In Zürich sieben von hundert. Das ist beschämend wenig.