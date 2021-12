Analyse zur Missbrauchsaffäre Peng Shuai – Nun muss sich der Sport fragen: Geht es auch ohne China? Der Rückzug der WTA aus China erhöht den Druck auf Olympia. Das IOK bleibt stur, doch #Metoo zeigt: Die Geschichte lässt sich nicht aufhalten. Meinung Simon Graf

Die Frauentour WTA fordert die Untersuchung ihrer Missbrauchsvorwürfe: Peng Shuai. Foto: Xinhua (Imago)

Beinahe wären China und das IOK und dessen Präsident Thomas Bach damit durchgekommen. Beinahe. So ungelenk der Versuch anmutete, mit einem 30-minütigen Videocall mit Peng Shuai die Wogen zu glätten, er sorgte doch kurzzeitig für Ruhe in der Missbrauchsaffäre um die 36-jährige Tennisspielerin. Bach wäre gut zwei Monate vor Start der Olympischen Spiele gerne zur Tagesordnung übergangen. Er kam einem vor wie ein Polizist, der die Passanten vom Ort eines Unfalls wegweist mit den Worten: «Hier gibt es nichts zu sehen!»

Doch die Tennis-Frauentour WTA liess sich nicht wegweisen. Nachdem deren CEO Steve Simon sofort gesagt hatte, dies genüge nicht, gab er nun den Rückzug der WTA aus China bekannt. Im Jahr 2019, vor der Covid-Pandemie, veranstaltete die Frauentour neun Events in China. Sie macht dort geschätzt rund einen Drittel ihres Umsatzes, bei den WTA-Finals in Shenzhen wurden vorletztes Jahr 14 Millionen Dollar Preisgeld ausgeschüttet an die acht Teilnehmerinnen.