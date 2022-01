Weniger Glockenschläge in der Stadt – Nun ruhen Zürcher Kirchen in der Nacht Die Turmuhr der Kirche St. Jakob am Zürcher Stauffacher ist derzeit stumm. Das wird auch in Zukunft so sein – zumindest in der Nacht. Wie überall in der Stadt. Tina Fassbind

Steht seit fast zwei Wochen still: Die Turmuhr der Kirche St. Jakob wird revidiert. Foto: Tina Fassbind

Seit dem 13. Januar verharren die Zeiger der Kirche St. Jakob am Stauffacher bei der römischen 12 auf dem Zifferblatt. Geläut ist seither auch nicht mehr zu hören – und das wird auch noch einige Zeit so bleiben.

Revision dauert noch zehn Tage

Die ganze Anlage ist gemäss Hofmann in die Jahre gekommen. Deshalb müsse auch das Joch, an der die Glocke hängt, gerichtet, Lederriemen ersetzt und der Pendelschlag justiert werden. Für die Arbeiten an Uhrwerk und Glocke wurden Fachleute aus Aarau hinzugezogen. «Es dürfte noch etwa zehn Tage dauern, bis die Uhr wieder läuft und der Glockenschlag wieder erklingen wird», sagt der Sigrist.