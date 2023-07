Neue Wendung in Dachsen – Nun sagt der Bademeister, wie es wirklich zum Aus des Badiboots kam Ausgelöst hat das Verbot des Badiboots der Dachsemer Bademeister. Das war allerdings nicht seine Absicht, wie er sagt. Er wollte nur gefährliche Situationen verhindern. Tanja Hudec

Von der Bachdelle ins Rheinfallbecken: Das Badiboot transportierte während 25 Jahren viele Badegäste zwei Kilometer den Rhein hinauf. Foto: Marc Dahinden

Just vor Saisonbeginn musste das beliebte Badiboot nach einem Vierteljahrhundert aufhören. Die Firma Schiffmändli, die die Fahrten vom Strandbad in Dachsen zum Rheinfallbecken ausführte, teilte im Juni mit, nach einer Gefahrenmeldung an die Behörden hätten diese entschieden, jeglichen Schiffsverkehr ab der Bachdelle zu sperren. Dabei habe es während über 25 Jahren nicht einmal einen Beinahe-Unfall gegeben, sagte Barbara Holdenrieder-Mändli auf Anfrage. Auch bei der Gemeinde zeigte man sich «enttäuscht». Gemeindepräsident Urs Schweizer sagte, den Entscheid der Kantonspolizei, das Badiboot aufgrund einer Kollisionsgefahr mit Schwimmern zu verbieten, verstehe er nicht.

Nun rückt jemand die Geschichte in ein ganz neues Licht: Beat Wüthrich, der Bademeister der Badi Bachdelle, hat den Stein bereits vor einem Jahr ins Rollen gebracht. Zugetragen hat sich die Sache ganz anders als bisher kommuniziert: «Ich habe nie eine Gefahrenmeldung, sondern nur eine Anfrage gemacht», sagt er.

Auch Rundfahrtboot legte ständig an

Wüthrich arbeitet seit acht Jahren in der Bachdelle. Nun steht er vor der Treppe, die im unteren Teil der Badi in den Rhein führt und während 25 Jahren als Bootsanlegestelle diente – obwohl hier eigentlich ein Parkverbot gilt. Dieser Umstand habe in vergangener Zeit ständig für Fragen gesorgt: «Besorgte Badegäste wollten wissen, wieso die Boote mitten in der Verbotszone und zwischen schwimmenden Personen anlegen dürfen.»

Tatsache ist, dass das Badiboot gar nie erlaubt gewesen wäre. Seit 50 Jahren herrscht bei der Bachdelle ein sogenanntes Stillliegeverbot, wie die Kantonspolizei bereits im Juni klarstellte. Eine unübersehbare Tafel, die die Gemeinde selbst an der Mauer der Badi angebracht hatte, weist auf das Verbot hin.

Das Schild mit dem Parkverbotzeichen hängt seit vielen Jahren an der Mauer der Badi Dachsen. Foto: Tanja Hudec

Wüthrich sagt nun aber: «Nicht nur das Badiboot legte hier an.» Seit 2018 habe der Betrieb mit den Mändli-Booten spürbar zugenommen. Das Hauptgeschäft der Firma besteht darin, Personen vom Rheinfall aus auf grosse und kleine Rundfahrten mitzunehmen. Wüthrich zückt sein Smartphone und öffnet Google Maps. «Online wird diese Treppe jedem als offizielles Bootsanlegeterminal angezeigt. Von hier aus konnten Badegäste das Mändli-Boot heranwinken, und es hat sie auf ihrer Rundfahrt aufgegabelt. Letzten Sommer hatten wir an Spitzentagen zu Spitzenzeiten alle zehn Minuten ein Boot hier.»

Der Badmeister dreht sich rheinaufwärts zum wenige Meter entfernten Sprungbrett: «Dort springen die Leute hinein und lassen sich treiben. «Hier», er deutet auf die Treppe vor sich, «befindet sich gleichzeitig ein Boot mit zwei laufenden Motoren.» Dass diese Situation Fragen aufwerfe, sei kein Wunder.

«Wir haben nie infrage gestellt, dass wir uns nicht an Vorschriften halten könnten.» Barbara Holdenrieder-Mändli

Holdenrieder-Mändli gibt zwar zu: «Aufgrund der eindeutigen Signalisierung war uns bekannt, dass das Parkieren an dieser Stelle nicht gestattet ist.» Sie rechtfertigt sich aber damit, dass bei den Ein- und Ausstiegsmanövern ihr Schiff nie festgemacht gewesen sei und sich mindestens eine Person immer an Bord aufgehalten habe. Damit hätten sie sich an die Regelungen der Gemeinde Dachsen gehalten.

Die Kantonspolizei, die regelmässig vor Ort gewesen sei, habe sie ausserdem nie auf das Stillliegeverbot hingewiesen. «Seit über 25 Jahren legten wir dort an, ohne je infrage zu stellen, dass wir uns nicht an Vorschriften halten könnten.»

Gefahr für Dutzende Nichtschwimmer

Als Bademeister Wüthrich bei der Gemeinde nachfragte, habe man ihn an den Kanton verwiesen, sagt er. «Vor einem Jahr dann habe ich eine Mail an die Baudirektion geschickt.» Im Schreiben vom 22. Juli 2022, das der Redaktion vorliegt, schreibt der Bademeister, er wolle ein paar offene Fragen zur Anlegestelle in der Badi klären. Die Firma Schiffmändli betreibe dort seit vielen Jahren das Badiboot. «Seit einiger Zeit werden nun auch Rundfahrten zum Rheinfall angeboten, mit der Begründung, das sei ein öffentlicher offizieller Anlegeplatz. Dafür zuständig sei der Kanton Zürich.»

«Ich wollte nie jemandem schaden oder ein Verbot erwirken.» Beat Wüthrich, Bademeister der Badi in Dachsen

Wüthrich fragt in seiner Mail, ob dem tatsächlich so sei und wenn ja, ob diese Stelle nicht irgendwie gekennzeichnet und mit Sicherheitselementen wie Steg und Geländer ausgestattet sein müsste. «Immerhin ist es in der Parkverbotszone und die Treppe wird von Schwimmern stark frequentiert.» Es stelle sich auch die Haftungsfrage im Schadenfall.

Ganz links an der Treppe legten die Boote an. Rechts verliessen Badegäste das Wasser oder stiegen hinein. Andere liessen sich hinter dem Boot den Rhein hinuntertreiben. Foto: Tanja Hudec

Und mit dieser Anfrage löste Wüthrich eine Gefahrenbeurteilung des Kantons und der Seepolizei aus, die schliesslich zum Aus des Badiboots führte. «Dabei wollte ich nie jemandem schaden oder ein Verbot erwirken.» Als Sicherheitsbeauftragter sei es ihm einfach nicht wohl gewesen, auch wenn er für diesen Abschnitt der Badi nicht verantwortlich sei. «Bei einem Unfall hätte man trotzdem mich in die Mangel genommen.»



Die Gefahr werde unterschätzt: Zeitweise hätten Dutzende Personen im Wasser getrieben, die nicht alle hätten schwimmen können. Seit dem Verbot habe sich die Situation nun entspannt. Laut Wüthrich gerade noch rechtzeitig: Gäste hätten immer wieder gewarnt, irgendwann passiere etwas. «Ich bin gottenfroh, ist es nicht dazu gekommen.»

Lag die Verantwortung beim Kanton?

Wer zuständig war für die Sicherheit an der Treppe, bleibt offen. Die Gemeinde Dachsen schiebt die Verantwortung auf Anfrage dem Kanton zu. Ihm gehöre die Anlegestelle samt Rheinufer, sagt Gemeindepräsident Urs Schweizer. Dass die Mändli-Boote auch Touristen auf Rundfahrten mitnahmen, war der Gemeinde bekannt. Schweizer sagt: «Gemäss Bundesamt für Verkehr gibt es in der Bachdelle eine offizielle Anlegestelle. Seit 2017 heisst der Stationsname Dachsen Badi/Bachdelle.» Dies sei auch in der SBB-App anwählbar.

Wie ist dies trotz geltendem Stillliegeverbot für Boote möglich? Aus welchem Grund hat der Kanton nicht früher eingegriffen? Und wenn er keinen Handlungsbedarf sah, wieso hat dann eine einfache Anfrage des Bademeisters zu möglichen Sicherheitsmassnahmen gereicht, dass das Verbot durchgesetzt wird? Dieser und weiterer Fragen haben sich die Verantwortlichen beim Kanton angenommen, bis Freitagabend konnten sie noch keine beantworten.

Tanja Hudec ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitsthemen und das nördliche Weinland. Nach dem Bachelor in Mehrsprachiger Kommunikation absolvierte sie die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Als Journalistin arbeitet sie seit 2011. Mehr Infos

