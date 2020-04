Schutzmasken als Designobjekt – Nun schneidern Zürcher Designer Masken Dass ein Mundschutz bald zum Alltag gehört, zeichnet sich immer mehr ab. Werden diese jetzt zum Mode-Accessoire? Annik Hosmann

«Corona, but make it fashion»: Die bunten Masken des Zürcher Designers Julian Zigerli. Foto: Julian Zigerli

Normalerweise würde Julian Zigerli in seinem Zürcher Atelier an seinen bunten, nicht immer jugendfreien Modeentwürfen arbeiten. Doch statt in den kommenden Tagen an seiner neuen Hemdkollektion zu arbeiten, die unter anderem mit Geranienmustern bedruckt ist, näht er jetzt aus ebendiesem Stoff Masken. Rund 25 Minuten dauert das Zuschneiden, Bereitlegen und Nähen. «Zuerst hatte die Kombination von Mundschutz und Mode einen schalen Beigeschmack», sagt Zigerli am Telefon. Erst als sich ein Obligatorium in mehreren Ländern abzeichnete, fand Zigerli: «Corona, but make it fashion.» Wenn uns das Virus schon zwingt, einen Mundschutz zu tragen, dann einen modischen.