Vor der PK

Am Samstag wurde sein Name publik, am Montag wurde er bestätigt: Murat Yakin ist der Nachfolger von Vladimir Petkovic als Fussball-Nationaltrainer. Der ehemalige Verteidiger erhielt vom Verband einen Vertrag bis nach der WM-Qualifikation 2022. Schafft er diese, wird sich der Kontrakt wohl automatisch verlängern.