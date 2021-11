Umstrittener Weg aus der Pandemie – Nur Boris Johnson plagen keine Corona-Sorgen Die Zahlen in Grossbritannien sind schlechter, als es Boris Johnson und seine Regierung wahrhaben wollen. Die betonte Sorglosigkeit erweist sich als gefährlich. Michael Neudecker aus London

Gruss per Ellbogen, aber ohne Maske: Boris Johnson zu Besuch in einem Spital im Nordosten Englands. Foto: Peter Summers (Getty Images)

Boris Johnson hat neulich ein Spital in Northumberland besucht, im Nordosten Englands, danach gab es mal wieder Ärger. Auf einigen der Fotos von dem Besuch grüsst er Krankenschwestern per Ellbogen, die Krankenschwestern tragen Maske, Johnson nicht. «Ein Schlag ins Gesicht aller Angehörigen von Covid-Kranken» sei das, sagte ein Abgeordneter der Opposition, Johnson habe «das Leben der Patienten aufs Spiel gesetzt», ein anderer. Es wurde berichtet, Johnson sei dreimal darauf hingewiesen worden, dass überall im Spital Maskenpflicht gelte, erst dann sei ihm eine Maske gereicht worden.

Natürlich musste er sich danach Fragen gefallen lassen, doch er hat eine gewisse Routine im Beantworten solcher Fragen. Erst vor kurzem musste er erklären, weshalb er während der Klimakonferenz in Glasgow keine Maske getragen hatte, als er neben dem 95-jährigen David Attenborough sass, dieser selbstverständlich mit Maske. Jeder müsse doch selbst entscheiden, was er in welcher Situation zu tun habe, sagte Johnson.

Diese Woche sprachen der britische Premier und seine wissenschaftlichen Berater Chris Whitty und Patrick Vallance über die aktuelle Pandemielage, in Zahlen ausgedrückt: Die Fallzahlen sind seit dem Freedom Day Mitte Juli konstant hoch, die Inzidenz hat sich bei einem Wert um die 400 eingependelt. Die Zahl der Covid-Toten ist seit Sommer langsam, aber kontinuierlich gestiegen, nach einem kurzen Rückgang Mitte Oktober liegt sie nun mit knapp 1200 pro Woche auf dem höchsten Wert seit Mitte März. Auch die Zahl der Covid-19-Kranken, die ins Spital eingewiesen werden, nimmt zu, mit 9000 Patienten ist auch hier das Niveau vom März erreicht.

Grund zur Beunruhigung? Ach nein. Nichts in den Daten deute darauf hin, sagte Johnson, dass man zu «Plan B» übergehen, also bestimmte Massnahmen wie das Tragen von Masken wiedereinführen, müsse. Die Anzahl der ernsthaft Kranken oder Toten sei höher, als man gerne hätte, sagte Whitty, aber doch insgesamt konstant. Wichtig sei indes, betonten alle drei, dass die Menschen weiterhin das Impfangebot annähmen. Die Booster-Impfung ist inzwischen für alle Menschen ab 40 Jahren freigegeben; das Königreich gehört zu den europäischen Ländern mit hoher Impfquote. Johnson appellierte zudem an alle, «vorsichtig und verantwortungsvoll» zu sein.

«Wenn es um das Tragen von Masken geht, fragen viele: Wenn die das nicht machen, warum sollten wir?» Susan Michie, Professorin für Gesundheitspsychologie

Keine Beschränkungen, besorgniserregende Zahlen und ein Premierminister, der den Umgang damit jedem selbst überlässt und es okay findet, in einem Spital keine Maske zu tragen: Das ist die Zusammenfassung der Corona-Situation im Vereinigten Königreich im Herbst 2021.

Susan Michie seufzt, wenn man sie auf das Verhalten der Regierung anspricht. Sie ist Professorin für Gesundheitspsychologie am University College in London, das Verhalten von Menschen ist ihr Fachgebiet. Sie ist zudem Teil der Sage-Gruppe, eines unabhängigen Zusammenschlusses renommierter Wissenschaftler, die die Regierung berät, wobei die Betonung auf «unabhängig» liegt. Michie sagt, es sei klar, dass Menschen in Führungsrollen immer einen grossen Einfluss auf das Verhalten in der Gesellschaft hätten, «und wenn es zum Beispiel um das Tragen von Masken geht, fragen viele: Wenn die das nicht machen, warum sollten wir?»

Ohne Maske in die überfüllte U-Bahn

Tatsächlich muss man nur in London in die U-Bahn steigen, um zu sehen, wohin es führt, wenn die Regierung die Menschen bittet, doch vorsichtig und verantwortungsvoll zu sein, ohne selbst als Vorbild voranzugehen oder klare Vorgaben zu machen: Die Anzahl Menschen, die sich ohne Mund-Nasen-Schutz in die oft vollgestopfte District Line quetschen, ist zumindest erstaunlich.

Das Gesundheitssystem sei nur «einen kleinen Schritt von einer Krise entfernt», sagt Michie, der Druck steige. Die Sage-Gruppe hat deshalb dieser Tage erneut darauf hingewiesen, wie wichtig kleinere Massnahmen wie eine Maskenpflicht wären, um dafür sorgen, dass die Lage an Weihnachten tatsächlich so entspannt ist, wie die Regierung es derzeit behauptet. Ziel müsse sein, schrieben die Wissenschaftler, zu vermeiden, was die Sorglosigkeit von Boris Johnson heraufzubeschwören droht: einen weiteren Lockdown.

