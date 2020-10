Immer öfter werden verschreibungspflichtige Medikamente als Freizeitdrogen missbraucht. Foto: Peter Lauth

Der Drogencocktail hatte es in sich: Bier, Hustensaft, Xanax, LSD und Methadon soll der Jugendliche konsumiert haben, der am Montag tot in einer Basler Wohnung aufgefunden wurde. Erst vor kurzem starben in Zürich zwei 15-Jährige auf ähnliche Weise – auch sie sollen an einem wilden Drogenmix gestorben sein, der sich hauptsächlich aus verschreibungspflichtigen Medikamenten zusammensetzte.