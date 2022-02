Tempo 30 in der Stadt Zürich – Nur eine ganz knappe Mehrheit unterstützt die grosse Tempo-30-Welle Die geplanten Geschwindigkeitsreduktionen auf Hauptverkehrsachsen des Stadtrats sind laut einer neuen Umfrage hoch umstritten. Einen freut das ganz besonders. Patrice Siegrist Urs Jaudas (Foto)

Nur 51 Prozent der Befragten sind dafür, dass auf Hauptverkehrsachsen vermehrt Tempo 30 gelten soll. Foto: Urs Jaudas

Monatelang war es eines der umstrittensten Themen in der Zürcher Stadtregierung: Wie viel Tempo 30 verträgt Zürichs Strassenverkehr? Es wurde gestritten, vertagt und am Ende doch entschieden. Mitte Dezember machte der Stadtrat bekannt: Bis in zehn Jahren will er auf 150 zusätzlichen Strassenkilometern Tempo 30 einführen. Auch Hauptverkehrsachsen wie etwa die Rosengarten- oder die Gutstrasse wären betroffen.