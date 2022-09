Am liebsten nicht mehr hinschauen: Franco Foda und seine oft gesehene Körperhaltung in den letzten Wochen. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Vielleicht glaubt Franco Foda in diesem Moment wirklich, was er sagt. Vielleicht stimmt es ja auch, dass er weiter hoch motiviert ist. Nur sein Gesichtsausdruck passt so gar nicht dazu. Er schaut drein wie sieben Tage Regenwetter.