Verwandelter Zverev am US Open - Nur er kann Djokovic noch stoppen

Verwandelter Alexander Zverev – Nur er kann Djokovic noch stoppen Endlich habe er die Kontrolle über sein Leben übernommen, sagt der Olympiasieger, der den Serben in Tokio schlug und nun erneut fordert. Das mache ihn zum besseren Spieler. Simon Graf aus New York

Ohne grössere Probleme im Halbfinal: Alexander Zverev hat 16 Matches in Serie gewonnen. Foto: Justin Lane (EPA)

Wenn Alexander Zverev in sein New Yorker Hotelzimmer zurückkehrt, wartet sie schon auf ihn. Nein, nicht die Mutter seiner Tochter, welche im März zur Welt kam. Zverev und Brenda Patea, die frühere Kandidatin von «Germany’s Next Topmodel», trennten sich schon vor der Geburt von Mayla. Dafür wartet auf den 24-Jährigen seine olympische Goldmedaille von Tokio.

Anders als Belinda Bencic nahm der Deutsche die glänzende Auszeichnung ans US Open mit. «Ich kuschle mit der Goldmedaille in der Nacht», scherzte er im Platzinterview. «Ich habe keine Freundin, deshalb schläft die Goldmedaille neben mir. Sie ist eine Erinnerung daran, was letzten Monat passierte. Und ­daraus schöpfe ich Energie.»