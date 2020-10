Corona-Skepsis – Nur jeder zweite Schweizer will sich impfen lassen Virologen sind alarmiert: Die Schweizer stehen einer Corona-Impfung skeptisch gegenüber. Und statt die Forscher bei der Impfstoffentwicklung zu unterstützen, steht das BAG auf die Bremse. Denis von Burg , Mischa Aebi , Cyrill Pinto

Für nächsten Frühling wird ein Impfstoff gegen Corona erwartet. Doch nur 54 Prozent der Schweizer wollen sich impfen lassen Foto: Shutterstock / PhotobyTawat

Eine effiziente Impfung ist die grosse Hoffnung für eine schnelle Überwindung der Corona-Krise. Bloss: Selbst wenn es einen Impfstoff gäbe, würden sich die Schweizer zu wenig impfen lassen, um die Epidemie hierzulande zu stoppen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Tamedia.

Gemäss der Umfrage, die vom Institut Leewas Ende September online bei 15’300 Personen durchgeführt wurde (siehe Box), würden sich 54 Prozent impfen lassen. 41 Prozent sind persönlich gegen eine Corona-Impfung. 5 Prozent wollen sich nicht festlegen.

Zwar sind die Befürworter in der Mehrheit. Trotzdem ist das Resultat für Immunologen besorgniserregend. Denn es reicht kaum, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen und so die Pandemie in der Schweiz zum Erliegen zu bringen. Manuel Battegay, Mitglied der Covid-Task-Force und Chefarzt der Klinik Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Basel, sagt: «Wie viel Prozent der Bevölkerung geimpft werden müssen, damit die Verbreitung des Coronavirus gestoppt werden kann, hängt stark davon ab, wie gut der Impfstoff wirkt. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass zwischen 60% und 80% der Bevölkerung geimpft werden müssen. Insofern sind die 54% Impfbereitschaft noch zu gering.»

Im internationalen Vergleich ist die Impfbereitschaft in der Schweiz recht bescheiden. Eine Umfrage, die das WEF im September in 27 Ländern durchführte, hat eine Impfbereitschaft von durchschnittlich 74 Prozent ergeben. In China wären gar 97 Prozent bereit, sich impfen zu lassen. Und auch in europäischen Ländern, die von der Pandemie stark betroffen waren, wie etwa Italien, sind 67 Prozent der Bevölkerung impfwillig. Eine gleich hohe Impfbereitschaft gibt es auch in Deutschland, das vergleichsweise wenig Corona-Fälle hatte.

Besonders viele Impf-Muffel wählen SVP

Battegay fordert deshalb eine Sensibilisierungskampagne und hofft damit genügend Impfwillige zu finden. «Ich bin zuversichtlich, dass wir die Impfbereitschaft durch transparente Information noch erhöhen können. Wenn gezeigt werden kann, dass die Impfstoffe keine gefährlichen Nebenwirkungen haben, werden sich wohl viele entscheiden, sich doch noch zu impfen. Die Meinung wird auch dadurch beeinflusst, ob im nahen Umfeld Verwandte oder Bekannte schwer erkrankt sind.»

Überzeugt werden muss vorab die politische Rechte. Die Tamedia-Umfrage zeigt: Während die Anhänger der Grünen mit 53 Prozent Impfwilligen ungefähr im Schweizer Durchschnitt liegen, wollen sich nur 41 Prozent der SVP-Anhänger impfen lassen, 53 Prozent stellen sich gegen eine Impfung. Keine andere Partei hat so viele Impfgegner in ihren Reihen. Im Gegenteil: Von den CVP-Sympathisanten würden sich 59 Prozent, bei der FDP 61 Prozent impfen lassen. SP- und GLP-Anhänger sind gar zu 64 beziehungsweise 65 Prozent impfwillig.

Generell geben Männer deutlich häufiger an, sich impfen lassen zu wollen, als Frauen: 61 Prozent gegenüber 48 Prozent. Und Junge sind sind klar impfskeptischer als ältere Personen. Von den 18- bis 35-Jährigen sind nur gerade 45 Prozent impfbereit. Bei den über 65-Jährigen haben dagegen 70 Prozent die Absicht, sich impfen zu lassen, wenn denn ein Impfstoff verfügbar ist. Noch ist es allerdings nicht so weit. Epidemiologen wie Battegay gehen davon aus, dass ein solcher in der ersten Hälfte des nächsten Jahres zugelassen werden könnte.

Schweizer Impfstudie könnte morgen beginnen

Zu den hoffnungsvollsten Kandidaten gehört mRNA-1273. Der Impfstoff wurde vom US-Pharmaunternehmen Moderna entwickelt und wird zurzeit an mehreren Tausend Personen in den USA getestet. Die Resultate sind vielversprechend. Erhält er die Zulassung, soll der Stoff in grossen Mengen beim Schweizer Hersteller Lonza in Visp VS produziert werden.

Doch nicht nur bei der Produktion möchte die Schweiz mittun; auch bei der Forschung und Entwicklung will sie ihren Beitrag leisten. Bereits im Sommer reichten deshalb das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut und die Universität Basel beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein Gesuch um Unterstützung für die klinische Studie des Moderna-Impfstoffs ein. Acht Millionen Franken braucht es laut den Schweizer Forschern. Doch seither wartet man auf einen Entscheid des Bundesamts.

«Ich weiss nicht, was noch abgeklärt werden muss», sagt Epidemiologe und Task-Force-Mitglied Marcel Tanner von der Uni Basel. Denn im Hintergrund haben alle beteiligten Mediziner der Universitätsspitäler ihre Hausaufgaben gemacht: Informationen zu den bisher durchgeführten Studien wurden mit Moderna ausgetauscht, das Studiendesign und alle nötigen Protokolle zur Durchführung des Schweizer Teils der Phase-2-Studie wurden erstellt. «Die Teams könnten morgen loslegen», sagt Tanner. Die Schweizer Studie fokussiert auf die Wirksamkeit und allfällige Nebenwirkungen bei älteren Leuten und Risikogruppen. Beteiligt sind die Unispitäler Basel, Zürich und Genf sowie das Kantonsspital St. Gallen.

Forscher baten bereits im Juli um eine Unterstützung

Die Studie sei nicht nur aus wissenschaftlichen Überlegungen wichtig, sagt Tanner: «Nur wenn wir uns an der Forschung und Entwicklung beteiligen, können wir auch bei der Verteilung des Impfstoffs gewichtiger und global mitreden.» Auf Anfrage der SonntagsZeitung teilt das BAG kurz und knapp mit: Das Gesuch zur Finanzierung der Studie werde vom BAG «zurzeit evaluiert». Mails, die der SonntagsZeitung vorliegen, zeigen: Infektiologe Manuel Battegay intervenierte bereits im Juli mehrmals bei BAG-Direktor Pascal Strupler. Mitte Juli schrieb er in einer Mail: Die medizinischen Voraussetzungen für die Studie seien gegeben «und wir hoffen auf einen baldigen Bescheid des BAG hinsichtlich der finanziellen Unterstützung». Seither sind fast drei Monate vergangen. Und die Forscher warten immer noch auf den Bescheid.