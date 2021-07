Unbeliebte Kontrollen in Zürich – Hier geht es bald nur noch mit Covid-Zertifikat rein Restaurants. Fitnesscenter oder Altersheime wehren sich gegen eine Zertifikatspflicht – in einigen Theatern und Kinos wird es eine solche aber schon bald geben. Daniel Schneebeli

Im Casinotheater Winterthur bekommt nach der Sommerpause nur noch Einlass, wer ein Zertifikat vorweisen kann. Foto: Peter Würmli

Drastisch sagt es Ernst Bachmann, der Präsident des Wirteverbandes Gastro Zürich: «Eine Zertifikatspflicht ist doch der grösste Pfupf!» Er habe in seinem Restaurant Muggenbühl in Zürich im Moment absoluten Hochbetrieb, teilweise mit 200 Essen an einem Abend. Neben Schutzmassnahmen und Kontakterfassung habe er keine Zeit, seine Gäste auch noch zu überprüfen: «Ich will meine Gäste sicher nicht selektionieren», sagt der Wirt.

Seiner Meinung nach wäre das eine Diskriminierung der Ungeimpften. Auch unter seinen 18 langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebe es Personen, die sich nicht impfen lassen. Er wolle sie nicht verlieren, denn eine Zertifikatspflicht würde auch für sie gelten. Bachmann würde nur Impfzertifikate kontrollieren, wenn es eine Impfpflicht für alle gibt.