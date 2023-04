Beauty-Boom in Winterthur – Nur noch schnell die Haut glätten In der Stadt wurden in den letzten Jahren viele Beauty-Kliniken eröffnet. Wie Susanna Sieber lassen sich immer mehr Menschen das Gesicht jünger spritzen und modellieren. Eine Reportage. Delia Bachmann Fabienne Grimm

Vor der Schönheitsbehandlung schiesst Beauty2Go-Ärztin Alina Geyer das Vorher-Foto von Susanna Sieber. Foto: Enzo Lopardo

Alina Geyer reicht Susanna Sieber (Name geändert) einen Handspiegel: «Sag mir, was dich am meisten stört.» Die Patientin hält ihn sich ganz nah vors Gesicht und kräuselt die Stirn: «Hier wegen dem Botox sieht es komisch schräg aus», sagt sie und tippt sich an die Stirn. Einige haarfeine Fältchen sind zurückgekehrt, während andere Flächen noch glatt sind. Die Ärztin wirft einen Blick in den Computer: «Das können wir machen, die letzte Behandlung ist dreieinhalb Monate her.» Geyer schlägt «Baby-Botox» vor. Unter dem Namen wird eine Behandlung vermarktet, bei der weniger Botulinumtoxin, also Botox, gespritzt wird. Das Gift lähmt die Gesichtsmuskeln.