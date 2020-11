Gericht rügt Zürcher Stadtpolizei – Nur weil er den Blick abwendete, galt er als verdächtig Die Stadtpolizei hat einen dunkelhäutigen Schweizer zu Unrecht kontrolliert. Das hat das Verwaltungsgericht festgestellt. Liliane Minor

Wurde ein Mann von der Stadtpolizei nur seiner dunklen Hautfarbe wegen kontrolliert? Das Gericht lässt die Frage offen, da die Kontrolle ohnehin rechtswidrig gewesen sei. Foto: Keystone

Es war im Februar 2015, als der dunkelhäutige, 40-jährige Schweizer im Zürcher Hauptbahnhof von der Stadtpolizei angehalten wurde. Er solle sich ausweisen, forderten ihn die Beamten auf. Der Mann weigerte sich, was ihm eine Busse eintrug. Der Schweizer liess die Sache nicht auf sich sitzen: Er gelangte an den Zürcher Stadtrat und verlangte die Feststellung, dass die Kontrolle rechtswidrig gewesen sei.

Sein Argument: Er werde als Dunkelhäutiger immer wieder ohne Anlass kontrolliert, so auch an diesem Tag im Februar. Beim Zürcher Stadtrat blitzte der Mann mit seinem Begehren aber ab, und das Statthalteramt wies auch den Rekurs dagegen ab. Nun hat das Verwaltungsgericht diese Entscheide korrigiert. Es kommt zum Schluss, die Kontrolle sei nicht rechtmässig erfolgt.

Frage der Diskriminierung bleibt ungeklärt

Polizisten dürfen die Identität von Privatpersonen von Gesetzes wegen nur prüfen, wenn ein konkreter Anlass besteht, so das Verwaltungsgericht. Und das war im Fall des 40-Jährigen nicht gegeben. Die Patrouille der Stadtpolizei habe den Mann bloss deshalb angehalten, weil er beim Vorbeigehen in der Menschenmenge den Blick abgewendet habe. Das allein reiche aber nicht für eine Kontrolle der Identität, so das Verwaltungsgericht.

Ob die Kontrolle – wie vom Beschwerdeführer behauptet – allein aufgrund seiner Hautfarbe erfolgte und damit diskriminierend war, lässt das Gericht offen. Sie sei ohnehin rechtswidrig erfolgt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.