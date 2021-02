Arbeits- und Zittersieg – Nyffeler führt Kloten zum Erfolg zurück Der Goalie hält in der Swiss-League-Partie in Olten fast alles und steht am Ursprung des 2:1-Erfolgs. Roland Jauch

Brennan Othmann (Olten, rechts) versucht hier Klotens starken Torhüter Dominic Nyffeler, den Matchwinner, zu bezwingen – ohne Erfolg. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Kloten hat sich nicht aus seinem Tief gespielt, aber Kloten hat nach zwei Niederlagen in Folge wieder zum Erfolg gefunden. Das 2:1 war das, was man Arbeitssieg nennt, mit dem Hauptdarsteller im eigenen Tor. Dominic Nyffeler hielt sein Gehäuse so lange rein, bis seine Stürmer endlich mal zwei Tore erzielten.

Oltens Anschlusstreffer kam erst zehn Minuten vor Schluss, es war das einzige Mal, dass Nyffeler sich geschlagen geben musste. Denn in den letzten Minuten hielt er, im Gegensatz zum einen oder anderen Kollegen, die Konzentration hoch.

Die besten Klotener Infos einblenden *** Dominic Nyffeler. Für diese Leistung hätte der Goalie eigentlich seinen neunten Shotout verdient. Aber das eine Gegentor wird ihn nach der Schlusssirene nicht mehr geärgert haben. ** Robin Figren. Er schoss sein 26. Tor und ging als Captain voran. Kämpferisch war er das grosse Vorbild in dieser Mannschaft. * Simon Kindschi. Der Verteidiger leistete wieder Marathon-Einsätze. Offensiv war er zuerst unglücklich, dann gelang das Zuspiel zum 1:0.