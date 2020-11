Festtage in der Pandemie – O du schreckliche Weihnachtszeit Politiker und Wissenschaftler zerschlagen die Hoffnung auf ein normales Weihnachtsfest. Viele Corona-Massnahmen dürften durchgehend bis ins Frühjahr gelten. Adrian Schmid , Denis von Burg

Weihnachts-Shopping wie hier in Zürich ist zwar möglich – aber nur mit Maske. Ob die Geschenke alle persönlich übergeben werden können, ist wegen Corona alles andere als klar. Foto: Michele Limina

Abgesagt, alles abgesagt: Wegen Corona gibt es keinen Weihnachtsmarkt in Basel, keinen Sternenmarkt in Bern und auch kein «Wienachtsdorf» auf dem Zürcher Sechseläutenplatz. Die Mega-Weihnachtsparty bei Glencore in Zug ist ebenso gestrichen wie das Weihnachtsessen der Gemeindeverwaltung Murgenthal. Egal ob in Münsingen, Cham oder Unterengstringen: Kerzenziehen finden reihenweise nicht statt. Auch die Krippenspiele von Henggart bis Untervaz und zig Weihnachtskonzerte fallen aus. Selbst der Samichlaus bleibt heuer vielerorts zu Hause in seiner Waldhütte.